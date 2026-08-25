Kurti viziton familjen e policit të ndjerë Altin Kryeziu: Do të kujtohet gjithmonë si zyrtar shembullor
Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka vizituar familjen e zyrtarit policor të ndjerë, Altin Kryeziu, për t’u shprehur ngushëllime pas vdekjes së tij.
Gjatë vizitës në familjen e Kryeziut, Kurti ka shprehur respektin për punën dhe përkushtimin e tij në shërbim të qytetarëve dhe institucioneve të Republikës së Kosovës.
Kurti ka thënë se Altin Kryeziu do të kujtohet gjithmonë si një zyrtar shembullor, i cili shërbeu me profesionalizëm dhe nder.
“Altin Kryeziu do të kujtohet gjithmonë nga kolegët e shokët, miqtë dhe i gjithë populli si zyrtar shembullor që shërbeu me profesionalizëm e nder për qytetarët e Republikës, sundimin e ligjit dhe interesin publik”, ka shkruar Kurti në librin e zisë.
Ai ka përfunduar mesazhin me një homazh për zyrtarin e ndjerë:
“Përkulemi para jetës dhe punës së tij! U prehtë në paqe!”. /Telegrafi/