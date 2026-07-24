Mbretëria e Bashkuar i kundërpërgjigjet kërcënimeve të Iranit
Britania e Madhe ka "aftësi të përparuara" për të mbrojtur veten, thotë Qeveria mes kërcënimit të Iranit se do të "mbajë përgjegjësi" për lejimin e SHBA-së të përdorë bazat e Mbretërisë së Bashkuar.
Ministria e Punëve të Jashtme e Iranit akuzoi qeverinë britanike për "bashkëpunim në krimin e agresionit dhe krimeve të luftës", duke lejuar SHBA-në të kryejë "sulme të paligjshme".
Britania e Madhe ka refuzuar të marrë pjesë në fushata sulmuese kundër Iranit, por ka lejuar SHBA-në të nisë sulme mbrojtëse nga bazat britanike që strehojnë personel amerikan.
Në një deklaratë, Irani tha se kushdo që mbështet "agresionin ushtarak kundër Iranit do të mbajë përgjegjësi për pasojat dhe pasojat e vendimit të tij".
Dhe kërcënimi nga Irani vjen ndërsa drejtori ekzekutiv i BAE Systems ka paralajmëruar se shpenzimet e mbrojtjes në Britani të Madhe "janë shumë më të ulëta" nga ajo që kërkohet.
Charles Woodburn e përshkroi klimën aktuale si "kohën më kërcënuese që kam parë" dhe vuri në dukje përparimet e bëra nga Rusia në Ukrainë.
Shtetet e Bashkuara kanë kryer 13 netë rresht sulmesh kundër objektivave në Iran, duke treguar përshkallëzim të mëtejshëm të mundshëm.
Andy Burnham, kryeministri i ri britanik, ka ruajtur marrëveshjen e Keir Starmer për të lejuar SHBA-në të përdorë bazat britanike, përfshirë Fairford në Gloucestershire.
Një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes tha: "Forcat tona të armatosura janë të gatshme ta mbajnë Mbretërinë e Bashkuar të sigurt nga çdo lloj sulmi, qoftë në tokën tonë apo nga jashtë vendit. Mbretëria e Bashkuar është e gatshme 24/7 për të mbrojtur veten. Kjo përfshin përmes operimit të një qasje të shtresuar ndaj mbrojtjes ajrore dhe raketore, të ofruar nga Marina Mbretërore, ushtria britanike dhe Forcat Ajrore të pajisura me një gamë të gjerë aftësish të përparuara, duke bashkëpunuar ngushtë me aleatët tanë të NATO-s”.
"Qasja e Mbretërisë së Bashkuar ndaj konfliktit mbetet e njëjtë - ne jemi të përkushtuar për të mbrojtur popullin tonë, interesat tona dhe aleatët tanë, duke vepruar në përputhje me ligjin ndërkombëtar dhe duke mos u përfshirë në konfliktin më të gjerë", shtoi ai.
Komentet e Iranit vijnë gjithashtu pasi Qeveria veproi për të përcaktuar Korpusin e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit si kërcënim për sigurinë kombëtare. Ata që kryejnë akte sabotimi në emër të grupit do të përballen me burgim të përjetshëm. /Telegrafi/