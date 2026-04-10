Klubi i madh francez, Olympique Marseille ka ndryshuar zyrtarisht logon e klubit për herë të parë pas 22 vitesh.

Ashtu si dizajni i mëparshëm, stema ende ka një skemë ngjyrash blu me shkronjën "M" në qendër të saj, por fansat mendojnë se diçka nuk shkon.

“Mendo për të rinjtë, të trashëguar në histori, i projektuar për të lënë gjurmë në kohën e vet”, ishte postimi me një video brilante nga Marseille.

Megjithatë, mbështetësit e klubit francez reaguan shpejt në internet dhe përgjigja ishte larg të qenit pozitive.

“Çfarë dreqin? Pse do të ndryshoje diçka që duket vërtet mirë?”, shkroi një tifoz, teksa një tjetër shtoi: “Mendova se ishte logoja e Volkswagen-it…”.

“Marseille ishte një nga klubet e pakta që kishte tashmë një logo moderne dhe minimaliste për vite me radhë që dukej absolutisht e bukur. Pse do ta ndryshonin atë për këtë? Nuk është as një logo retro…”, shkroi një tjetër tifoz.

“E blenë këtë nga një dizajner grafik 15-vjeçar”, ishte komenti tjetër kundër ndryshimit të logos së klubit. /Telegrafi/

