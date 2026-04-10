Marseille zbuloi logon e re të klubit pas 22 vitesh – tifozët nuk janë të impresionuar
Klubi i madh francez, Olympique Marseille ka ndryshuar zyrtarisht logon e klubit për herë të parë pas 22 vitesh.
Ashtu si dizajni i mëparshëm, stema ende ka një skemë ngjyrash blu me shkronjën "M" në qendër të saj, por fansat mendojnë se diçka nuk shkon.
“Mendo për të rinjtë, të trashëguar në histori, i projektuar për të lënë gjurmë në kohën e vet”, ishte postimi me një video brilante nga Marseille.
𝐏𝐞𝐧𝐬𝐞́ 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐣𝐞𝐮𝐧𝐞𝐬𝐬𝐞,
𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐬 𝐩𝐚𝐫 𝐥’𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞,
𝐜𝐨𝐧𝐜̧𝐮 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐦𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞𝐫 𝐬𝐨𝐧 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐬. pic.twitter.com/kPaqEJo7Q8
— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 8, 2026
Megjithatë, mbështetësit e klubit francez reaguan shpejt në internet dhe përgjigja ishte larg të qenit pozitive.
“Çfarë dreqin? Pse do të ndryshoje diçka që duket vërtet mirë?”, shkroi një tifoz, teksa një tjetër shtoi: “Mendova se ishte logoja e Volkswagen-it…”.
“Marseille ishte një nga klubet e pakta që kishte tashmë një logo moderne dhe minimaliste për vite me radhë që dukej absolutisht e bukur. Pse do ta ndryshonin atë për këtë? Nuk është as një logo retro…”, shkroi një tjetër tifoz.
“E blenë këtë nga një dizajner grafik 15-vjeçar”, ishte komenti tjetër kundër ndryshimit të logos së klubit. /Telegrafi/