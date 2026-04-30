Man Utd futet fuqishëm në afatin kalimtar – projekton transferimin e dy yjeve të Ligës Premier
Manchester United po kalojnë në “marsh të pestë” teksa po i afrohen një përfundimi në top-katër dhe rikthimit në elitën evropiane.
Nën drejtimin e trajnerit të përkohshëm Michael Carrick, drejtuesit janë të vendosur t’i shmangin gabimet e së kaluarës në afatin kalimtar, duke siguruar objektivat kryesorë përpara se Kupa e Botës ta turbullojë tregun.
Klubi synon të finalizojë të ardhmen e yjeve në huazim, Marcus Rashford dhe Rasmus Hojlund, për të gjeneruar kapital të rëndësishëm.
Rashford ka qenë i saktë te Barcelona, duke regjistruar 13 gola dhe 13 asistime këtë sezon, mesatarisht një kontribut në gol për çdo 90 minuta.
Ndërkohë, Napoli pritet të aktivizojë një transferim të përhershëm prej rreth 43 milionë eurosh për Hojlundin, i cili ka shënuar 14 gola në të gjitha garat, edhe në rast se ata nuk kualifikohen në Ligën e Kampionëve.
Për ta zëvendësuar Casemiron që pritet të largohet, United po shikon për përforcime në mesfushë që nuk do të jenë të angazhuara me detyra ndërkombëtare.
Sandro Tonali i Newcastle dhe Carlos Baleba i Brighton kanë dalë si objektivat kryesorë për ta forcuar repartin e mesfushës./Telegrafi/