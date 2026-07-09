Lutfi Haziri largohet nga mbledhja e LDK-së: Po analizohet rezultati zgjedhor dhe kërkesat për koalicion
Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lutfi Haziri, është larguar përkohësisht nga mbledhja e Kryesisë së partisë, duke bërë të ditur se do të marrë pjesë në ceremoninë për dhënien e nderimeve të fundit për një personalitet akademik nga Gjilani.
Para largimit, Haziri foli për mediat lidhur me temat që po diskutohen në mbledhjen e LDK-së, duke theksuar se fokusi është në dy çështje të brendshme thelbësore.
Sipas tij, LDK-ja po zhvillon një debat të brendshëm për analizimin e rezultatit të fundit zgjedhor, pas takimit të Kolegjiumit të Degëve, si dhe po shqyrton kërkesat që lidhen me interesimin për bashkëpunim politik.
"LDK-ja po diskuton dy çështje thelbësore: analizën e rezultatit të fundit zgjedhor dhe kërkesat që lidhen me interesimin për bashkëpunim. Si vlerë politike kemi treguar pragmatizëm dhe po diskutojmë parimet e bashkëpunimit në kuadër të ndërtimit të institucioneve që kanë dalë nga zgjedhjet e 7 qershorit", deklaroi Haziri.
Ai theksoi se, sipas vlerësimit të tij, nuk ka as vend, as hapësirë dhe as arsye për të menduar për zgjedhje të jashtëzakonshme në vjeshtën e ardhshme.
Haziri bëri të ditur gjithashtu se ftesa për bashkëpunim është trajtuar nga kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, së bashku me ekipin e tij, dhe është diskutuar brenda strukturave të partisë.
"Në fund, zoti Abdixhiku personalisht ose dikush nga ekipi i tij do të dalë dhe do t'i japë sqarimet e nevojshme", u shpreh Haziri./Telegrafi/