Luis Suarez i ka habitur të gjithë me një deklaratë sensacionale
Pavarësisht se shpalli tërheqjen nga kombëtarja në shtator të vitit 2024, sulmuesi uruguaian Luis Suarez, tashmë 39 vjeç, ka lënë të hapur mundësinë për një rikthim te Uruguai për Kupën e Botës 2026, që do të zhvillohet nga 11 qershori deri më 19 korrik në Shtetet e Bashkuara, Meksikë dhe Kanada.
Në një intervistë për El Pais, Suarez konfirmoi se do t’i përgjigjej thirrjes së kombëtares nëse përzgjidhej, pavarësisht se nuk ka qenë pjesë e ekipit që nga shpallja e tërheqjes.
“Kombëtarja është gjithmonë objektivi. Me Botërorin që po afrohet, nëse stafi teknik mendon se ke nevojë, si mund të refuzosh?”.
“Nuk do t’i them kurrë ‘jo’ vendit tim për sa kohë jam ende aktiv në fushë”, ka thënë Suarez.
Pavarësisht moshës, Luis Suarez vazhdon të ketë ndikim në lojë. Këtë sezon ka luajtur në gjashtë ndeshje të MLS, duke qenë titullar në një prej tyre për Inter Miami, përkrah ish-shokut të skuadrës te Barcelona, Lionel Messi.
Gjatë sezonit 2025, ai zhvilloi 50 ndeshje, duke realizuar 17 gola dhe duke dhënë 17 asistime, çka dëshmon ndikimin e tij të vazhdueshëm në fushë.
Ndeshja e tij e fundit me kombëtaren daton më 9 shtator 2024, në një barazim pa gola ndaj Paraguay national team.
Luis Suarez mbetet një nga figurat më të rëndësishme të “gjeneratës së artë” të Uruguait, duke marrë pjesë në katër Kupa Bote dhe duke ndihmuar vendin e tij të fitojë Copa America 2011, përveç një karriere të shquar në klube si Liverpool, Barcelona dhe Atletico Madrid./Telegrafi/