"Lugina e Parajsës dhe Ferrit" u ofron vizitorëve të përjetojnë stinët në të njëjtën kohë
"Lugina e Parajsës dhe Ferrit" në Hakkari të Turqisë, ku masat e dëborës dhe akullnajat janë në njërën anë dhe lulet lulëzojnë nga ana tjetër, i bën vizitorët e saj të përjetojnë stinë të ndryshme në të njëjtën kohë.
E vendosur midis qendrës së Hakarit dhe rrethit të Yuksekova, e rrethuar nga shkëmbinj të thepisur dhe male me lartësi të madhe, "Lugina e Parajsës dhe Ferrit" mishëron bukuritë unike të natyrës me përrenjtë dhe pllajat e saj të zbukuruara me lule.
Lugina ku ndodhet Uludoruk në lartësinë 4.135 metra në malet Cilo, e cila 6 vite më parë u shpall park kombëtar me vendim të presidentit, spikat si një nga vendet më të preferuara nga dashamirësit e natyrës dhe sportistët me bukuritë dhe pistat e saj natyrore.
Rrafshnalta, ku njerëzit vijnë në rajon përmes klubeve sportive, shoqatave dhe kompanive turistike këto ditë, mirëpret vizitorët e saj me malet e saj të mbuluara me borë, përrenjtë e formuar nga shkrirja e akullit dhe borës dhe lulet shumëngjyrëshe që lulëzojnë në tokat ku dallohen nuancat e gjelbërimit.
Pas një shëtitjeje prej rreth 2 orësh, vizitorët arrijnë në zonën ku ndodhen masat e dëborës, liqenet akullnajore dhe akullnajat dhe kanë mundësinë të shohin bukuritë që kanë mbetur të fshehura prej vitesh dhe të shijojnë shëtitjet në ajër të pastër duke kaluar kohë në natyrë. /AA/