LSM: Rritet shporta sindikale, për një familje duhen 68 mijë denarë në muaj
Sipas Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë, vlera e shportës minimale sindikale për muajin gusht 2026 është 68.675 denarë, që paraqet një rritje prej 177 denarësh krahasuar me muajin korrik, kur shporta minimale sindikale ishte 68.498 denarë, njoftoi Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë (LSM).
Të dhënat tregojnë se edhe gjatë muajit gusht, shpenzimet bazë për një familje vazhdojnë të përbëjnë një barrë të konsiderueshme për buxhetin familjar. Sipas përllogaritjeve të LSM-së, pjesën më të madhe të shpenzimeve e zënë ushqimi dhe pijet, për të cilat një familje duhet të ndajë 25.032 denarë në muaj. Kjo kategori mbetet komponenti kryesor i shportës minimale dhe tregon peshën që kanë shpenzimet për nevojat elementare të jetesës në buxhetin familjar.
Pas ushqimit dhe pijeve, një tjetër kategori me peshë të konsiderueshme është arsimi, për të cilin LSM ka llogaritur shpenzime prej 7.192 denarësh. Ndërkohë, për veshmbathje dhe këpucë nevojiten 6.511 denarë në muaj. Shpenzimet për qira, ujë, energji elektrike dhe ngrohje arrijnë në 6.370 denarë, ndërsa për transport janë parashikuar 5.175 denarë. Në shportën minimale përfshihen edhe 4.131 denarë për restorante dhe hotele, kategori që, edhe pse nuk lidhet drejtpërdrejt me nevojat elementare si ushqimi apo banimi, është pjesë e strukturës së shpenzimeve të përdorur nga LSM.
Në llogaritjen mujore janë përfshirë edhe 3.677 denarë për komunikim, 2.692 denarë për higjienë dhe 1.196 denarë për kujdes shëndetësor. Struktura e shportës tregon se familjet vazhdojnë të përballen me një nivel të lartë të shpenzimeve për nevojat bazë. Vetëm ushqimi dhe pijet kërkojnë 25.032 denarë, ndërsa kategori të tjera si arsimi, veshmbathja, banimi, transporti, komunikimi dhe kujdesi shëndetësor shtojnë ndjeshëm barrën mujore.