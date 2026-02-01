LSDM: Qeveria hesht, e pakuptueshme se si një sasi aq e madhe e drogës kaloi kufirin për në Serbi pa u vërejtur nga askush
Partia opozitare LSDM ka reaguar për konfiskimin e drogës në Serbi, për të cilat dyshohet se kanë kaluar përmes territorit të Maqedonisë së Veriut.
Nga LSDM-ja thonë se bëhet fjalë për një skandal të madh, për të cilin duhet të ketë përgjegjësi.
Sipas partisë opozitare, është e pakuptueshme se si një sasi kaq e madhe droge ka kaluar kufirin pa u vërejtur nga institucionet, ndërsa Qeveria, sipas tyre, vazhdon të hesht.
Nga LSDM theksojnë se pa mbështetje nga struktura brenda institucioneve shtetërore, një operacion i tillë kriminal nuk do të ishte i mundur.
Ata kujtojnë se prej ditësh kanë paralajmëruar për lidhje të dyshuara mes strukturave kriminale në Maqedoni dhe Serbi, por ende nuk ka reagim institucional.
