LSDM: Epidemia në Gostivar ndodhi para syve të institucioneve, ata e dinin por reaguan me vonesë
"Epidemia e gastroenteritit në Gostivar nuk shpërtheu brenda natës. Ajo u zhvillua për ditë të tëra para syve të institucioneve kompetente", thonë nga LSDM.
Nga LSDM theksojnë se institucionet kishin informacione dhe dyshime për ujin e pasigurt dhe rritjen e pazakontë të numrit të pacientëve në një fazë të hershme.
"Mbikëqyrja përcaktoi se një pompë e paligjshme ishte instaluar në tubacionin kryesor, pa leje, e cila injektonte drejtpërdrejt ujë nga lumi Vardar në sistemin e furnizimit me ujë. Pavarësisht këtyre sinjaleve të qarta paralajmëruese, shpallja e një epidemie erdhi vetëm pasi klinikat ambulatore dhe spitalet ishin të mbushura plot, dhe numri i pacientëve arriti në pothuajse dy mijë".
"Ky nuk është vetëm një dështim teknik ose administrativ. Kjo është një çështje përgjegjësie politike. Institucionet kishin detyrë të reagonin shpejt dhe me vendosmëri që nga sinjalet e para. Në vend të kësaj, ata pritën që situata të përshkallëzohej. LSDM na kujton edhe një herë se shëndeti publik nuk duhet t'i nënshtrohet vonesave, justifikimeve ose llogaritjeve politike".
"Kur ka indikacione të qarta për një rrezik serioz shëndetësor, institucionet duhet të marrin menjëherë masa për të mbrojtur qytetarët, pavarësisht nëse epidemia është shpallur zyrtarisht apo jo. Nuk mund të dëgjojmë më deklarata boshe si: "Informacioni do të publikohet shumë shpejt", "Gjithçka do të dihet brenda pak ditësh", "Do t'i mësoni disa prej tyre së shpejti", dhe pastaj të bëjmë sikur jemi "të shokuar" nga mënyra se si mund të ketë ndodhur kjo", thonë nga LSDM.