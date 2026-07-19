LSDM: Epidemia në Gostivar ekziston, autoritetet duhet ta shpallin atë
Mesazhet nga ekspertët janë të qarta – ekziston një epidemi gastroenteritike në Gostivar, pavarësisht nëse është shpallur zyrtarisht apo jo, thuhet në deklaratën e LSDM-së për media.
Sipas LSDM-së shpallja e një epidemie lejon koordinim më të shpejtë dhe më efikas të institucioneve dhe zbatimin e masave për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të infeksionit.
LSDM shton se shpallja e epidemisë nuk është një çështje politike por është një çështje e shëndetit publik dhe institucionet duhet të reagojnë.
Mijëra qytetarë janë të sëmurë në Gostivar, dhe situata kërkon një përgjigje serioze dhe të përgjegjshme nga institucionet kompetente.
Shpallja e një epidemie nuk është një çështje politike, por një çështje e shëndetit publik dhe mbrojtjes së qytetarëve.
Institucionet kanë detyrë të reagojnë në mënyrë të përshtatshme dhe të marrin të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur popullsinë’’, thotë LSDM