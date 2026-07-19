ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Mesazhet nga ekspertët janë të qarta – ekziston një epidemi gastroenteritike në Gostivar, pavarësisht nëse është shpallur zyrtarisht apo jo, thuhet në deklaratën e LSDM-së për media.

Sipas LSDM-së shpallja e një epidemie lejon koordinim më të shpejtë dhe më efikas të institucioneve dhe zbatimin e masave për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të infeksionit.

LSDM shton se shpallja e epidemisë nuk është një çështje politike por është një çështje e shëndetit publik dhe institucionet duhet të reagojnë.

Mijëra qytetarë janë të sëmurë në Gostivar, dhe situata kërkon një përgjigje serioze dhe të përgjegjshme nga institucionet kompetente.

Shpallja e një epidemie nuk është një çështje politike, por një çështje e shëndetit publik dhe mbrojtjes së qytetarëve.

Institucionet kanë detyrë të reagojnë në mënyrë të përshtatshme dhe të marrin të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur popullsinë’’, thotë LSDM

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