Lindja nis papritur në makinë, në rrugë apo para maternitetit? Një gjë duhet bërë menjëherë
Disa foshnja i befasojnë prindërit dhe mjekët duke ardhur në jetë para se nëna të arrijë në maternitet. Në raste të tilla, qetësia, thirrja e urgjencës dhe mbajtja ngrohtë e foshnjës janë hapat më të rëndësishëm
Lindja zakonisht lidhet me sallën e maternitetit, ekipin mjekësor dhe përgatitjen e kujdesshme. Por ndonjëherë foshnja vendos të vijë në jetë më shpejt se sa pritet: në makinë, në rrugë, në një pikë karburanti, para derës së maternitetit ose në automjetin e ndihmës së shpejtë.
Mjekët e urgjencës i njohin mirë këto situata. Ata vlerësojnë shpejt nëse nëna mund të transportohet deri në spital apo nëse lindja tashmë ka filluar dhe duhet të kryhet aty ku ndodhet. Nëse ekipi mjekësor ende nuk ka arritur, zakonisht qëndron në kontakt telefonik me personin që është pranë gruas dhe jep udhëzime të qarta hap pas hapi.
Gjëja e parë: thirrni urgjencën
Nëse kontraksionet janë shumë të shpeshta, nëna ndien presion të fortë për të shtyrë, ose koka e foshnjës shihet tashmë, nuk duhet humbur kohë. Duhet thirrur menjëherë urgjenca dhe duhet ndjekur çdo udhëzim që jep operatori ose ekipi mjekësor.
Ekspertët këshillojnë që nëna të vendoset në një pozicion sa më të sigurt, ulur ose shtrirë, në një vend të pastër dhe të ngrohtë. Nuk rekomandohet të qëndrojë në këmbë, sepse foshnja mund të dalë papritur dhe të lëndohet.
Nëna duhet të inkurajohet të marrë frymë ngadalë dhe të shtyjë vetëm kur ndjenja për të shtyrë bëhet e pakontrollueshme. Nëse është e mundur, poshtë saj duhet vendosur një peshqir, çarçaf apo rrobë e pastër, transmeton Telegrafi.
Mos e tërhiqni foshnjën dhe mos e prisni vetë kordonin
Një nga gabimet më të rrezikshme është tërheqja e foshnjës gjatë daljes. Foshnja nuk duhet të tërhiqet me forcë. Duhet vetëm të mbështetet lehtë dhe të pritet që lindja të vazhdojë natyrshëm.
Po ashtu, kordoni i kërthizës nuk duhet të pritet nga persona të paautorizuar, veçanërisht në kushte jo sterile. Ai duhet të trajtohet nga personeli mjekësor. Në rast lindjeje jashtë maternitetit, prioritet është që nëna dhe foshnja të jenë të sigurta deri në mbërritjen e ndihmës profesionale.
Nëse foshnja lind para ardhjes së mjekëve, ajo duhet të thahet me një peshqir të pastër dhe të vendoset mbi gjoksin ose barkun e nënës, lëkurë më lëkurë, nëse gjendja e të dyve e lejon. Pastaj duhet mbuluar me një batanije ose rrobë të thatë, sepse të porsalindurit humbin nxehtësinë shumë shpejt.
Kontrolloni frymëmarrjen e foshnjës
Pas lindjes, duhet parë nëse foshnja merr frymë, qan ose lëviz. Nëse nuk qan menjëherë, por merr frymë dhe ka ngjyrë të mirë, nuk duhet panik. Mund t’i fërkohet butësisht shpina me peshqir të thatë për ta stimuluar.
Hunda dhe goja mund të pastrohen me kujdes vetëm nëse ka sekrecione të dukshme, pa futur asgjë thellë në gojë apo hundë. Nëse foshnja nuk merr frymë, nuk lëviz ose duket e zbehtë apo blu, duhet ndjekur menjëherë udhëzimi i urgjencës në telefon deri në ardhjen e ekipit mjekësor.
Çfarë ndodh kur nëna dhe foshnja arrijnë në maternitet?
Pasi ndihma e shpejtë përfundon ndërhyrjen në terren, nëna dhe foshnja transportohen në maternitetin më të afërt. Aty vazhdon kujdesi sipas protokolleve mjekësore.
Në raste kur foshnja ka lindur jashtë maternitetit, zakonisht bëhet një dokumentim i hollësishëm i rrethanave të lindjes. Personi që ka qenë i pranishëm, qoftë punonjës i urgjencës, policisë apo dëshmitar tjetër, mund të japë deklaratë zyrtare për vendin dhe mënyrën se si ka ndodhur lindja.
Në maternitet, nëna kontrollohet nga gjinekologu, ndërsa foshnja nga neonatologu. Vlerësohen gjendja e përgjithshme, frymëmarrja, temperatura, ngjyra e lëkurës, kordoni i kërthizës dhe rreziku nga infeksionet.
Foshnjat e lindura jashtë maternitetit kërkojnë kujdes të veçantë
Lindja jashtë maternitetit nuk do të thotë domosdoshmërisht se diçka do të shkojë keq, por kushtet zakonisht nuk janë sterile. Për këtë arsye, mjekët i kushtojnë vëmendje të veçantë rrezikut nga infeksionet, hipotermia dhe mënyra se si është trajtuar kordoni i kërthizës.
Në disa raste, sipas vlerësimit të mjekut dhe protokolleve lokale, mund të nevojitet edhe mbrojtje shtesë kundër tetanosit, sidomos nëse kordoni është prerë në kushte jo higjienike ose me mjete jo sterile.
Mayo Clinic thekson se kordoni i kërthizës pas lindjes duhet mbajtur i pastër dhe i thatë, ndërsa prerja dhe kujdesi rreth tij duhet të bëhen në mënyrë të sigurt për të ulur rrezikun nga infeksionet.
Kur duhet të niset gruaja menjëherë për maternitet?
Gruaja shtatzënë duhet të kërkojë ndihmë të menjëhershme mjekësore nëse kontraksionet bëhen shumë të shpeshta dhe të forta, nëse ka gjakderdhje, temperaturë, dhimbje të pazakontë, ulje të lëvizjeve të foshnjës, dalje të ujërave me ngjyrë të pazakontë ose ndjesi se foshnja po del.
Cleveland Clinic thekson se lindja e shpejtë mund të jetë e paparashikueshme dhe, edhe pse ndonjëherë përfundon mirë, mund të shoqërohet me komplikime për nënën dhe foshnjën. Prandaj, gratë që kanë pasur më parë lindje shumë të shpejtë ose faktorë rreziku duhet ta diskutojnë këtë me gjinekologun gjatë shtatzënisë.
Më e sigurta është lindja në maternitet
Edhe kur gjithçka përfundon mirë, lindja jashtë maternitetit mbetet situatë urgjente. Mjekët theksojnë se më e sigurta për nënën dhe foshnjën është që lindja të ndodhë në maternitet, ku mund të ndërhyhet menjëherë nëse paraqiten komplikime.
Nëse lindja fillon papritur dhe nuk ka kohë për të arritur në spital, gjëja më e rëndësishme është të thirret urgjenca, të ndiqen udhëzimet e profesionistëve, të mos pritet kordoni nga persona të paautorizuar dhe foshnja të mbahet e thatë, e ngrohtë dhe pranë nënës deri në ardhjen e ekipit mjekësor. /Telegrafi/