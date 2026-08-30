Lefkov: Qendra kombëtare e të dhënave është detyrim nga agjenda e reformave
Shteti duhet t’i mbrojë të dhënat e të gjitha institucioneve “Pikërisht kjo është ajo kundër së cilës kundërshton LSDM-ja, ndërsa vetëm për t’ua kujtuar: gjatë kohës së qeverisjes së tyre pati një sulm ndaj sistemit të FSSH-së dhe qytetarët nuk mund t’i realizonin të drejtat e tyre”, tha deputeti Mile Lefkov nga OBRM-PDUKM.
LSDM-ja dhe Venko Filipçe kritikojnë çdo ditë kur bëhet fjalë për zhvillimin e industrisë së lidhur me qendrat e të dhënave. Bëhet fjalë për një industri që përfaqëson të ardhmen dhe që po zhvillohet në mbarë botën, por Filipçe, për arsye që vetëm ai i di, e kundërshton, tha Mile Lefkov, deputet i VMRO-DPMNE-së, në konferencën e sotme për shtyp.
“Me këtë rast, dëshirojmë t’ia shpjegojmë edhe Filipçes, edhe mikut të tij Zoran Zaev, i cili me sa duket ende i jep udhëzime për punën, se Maqedonia tashmë ka një qendër të të dhënave në Prilep.
Por ajo nuk është qendër kryesore, por sekondare. Kjo do të thotë se, në rast të një sulmi të mundshëm kibernetik ndaj sistemit të një institucioni të caktuar, të dhënat ruhen në qendrën sekondare.
Aktualisht, çdo institucion gjen mënyrën e vet se si do t’i ruajë të dhënat e tij.
Prandaj, Maqedonisë i nevojitet një sistem bazë, primar, kombëtar për ruajtjen e të gjitha të dhënave të të gjitha institucioneve.
Si shtet, Maqedonia ka një projekt në kuadër të Agjendës së Reformave me BE-në për ndërtimin e një qendre kombëtare të të dhënave. Në këtë kuadër, BE-ja siguron financim dhe ndihmë financiare, ndërsa Maqedonia ka detyrimin të ndërtojë një qendër bazë, primare dhe kombëtare të të dhënave”, tha Lefkov.
Deputeti tha se kjo është mënyra për të mbrojtur të dhënat e institucioneve shtetërore nga sulmet e mundshme kibernetike, në mënyrë që të dhënat të jenë të sigurta.
“Pikërisht kjo është ajo kundër së cilës kundërshton LSDM-ja, ndërsa vetëm për t’ua kujtuar: gjatë kohës së qeverisjes së tyre pati një sulm ndaj sistemit të FSSH-së dhe qytetarët nuk mund t’i realizonin të drejtat e tyre; nuk mund të paguheshin kompensimet e lehonisë, nuk mund të bëhej rimbursimi i parave për ilaçe dhe gjëra të ngjashme.