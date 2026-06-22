LAMM: Rritet frekuenca e makinave në disa pika kufitare
Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet pa probleme, në rrugë të thata, informon Lidhja Automoto e Maqedonisë (LAMM).
Intensiteti i trafikut në rrugët jashtë zonave urbane është mesatar.
"Në vendkalimet kufitare "Bogorodicë", "Dojran" dhe "Tabanovcë" ka frekuencë të shtuar të automjeteve, koha e pritjes për dalje nga vendi është rreth 30 minuta. Në vendkalimet e tjera kufitare në anën e RMV-së, nuk ka vonesa të gjata për hyrje dhe dalje nga vendi".
"LAMM rekomandon shpejtësi të rregulluar, duke respektuar sinjalistikën e vendosur të trafikut dhe menaxhim të kujdesshëm të automjeteve, veçanërisht në rrugët nëpër lugina, lugina lumenjsh dhe gryka, ku ekziston mundësia e rrëshqitjeve të dheut. Kjo vlen veçanërisht për seksionet Katllanovë-Veles, Mavrovë-Dibër-Strugë, Vinicë-Berovë dhe Koçan-Delçevë", thonë nga LAMM.