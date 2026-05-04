Kylie Jenner dhe Timothée Chalamet shfaqen në Broadway me stile krejt të kundërta si çift
Në vend të ndejave para Met Gala 2026, çifti zgjodhi një mbrëmje në teatër në New York, së bashku me familjen Kardashian dhe nënën e Chalamet, Nicole Flender
Fundjava në New York ishte e mbushur me ngjarje, ndeja dhe paraqitje të të famshmëve në prag të Met Gala 2026. Por Kylie Jenner dhe Timothée Chalamet zgjodhën një dalje më të qetë dhe më ndryshe nga atmosfera e zakonshme glamuroze.
Çifti u pa në Broadway, ku ndoqi shfaqjen "The Fear of 13" në James Earl Jones Theater. Në këtë shfaqje luajnë Adrian Brody dhe Tessa Thompson, ndërsa Kim Kardashian, motra e Kylie, tashmë është edhe producente e saj.
Në këtë mbrëmje teatrore, Kylie dhe Timothée nuk ishin vetëm. Me ta ishte edhe pjesa tjetër e familjes Kardashian, si dhe nëna e aktorit, Nicole Flender. Dalja tërhoqi vëmendje jo vetëm për shkak të çiftit, por edhe për stilin e tyre krejt të ndryshëm.
Timothée Chalamet zgjodhi një kombinim sportiv dhe të relaksuar. Ai veshi një xhaketë sportive blu, ribotim i modelit të ekipit kombëtar të futbollit të Argjentinës nga viti 2006, të kombinuar me pantallona të errëta ushtarake, kapelë të zezë bejsbolli dhe atlete të bardha të larta.
Kylie Jenner, nga ana tjetër, qëndroi besnike ndaj stilit të saj më elegant dhe më të kuruar. Ajo u shfaq me pallto bezhë deri te gjuri, bluzë të zezë, pantallona capri, syze të errëta ovale dhe sandale Manolo Blahnik me taka, transmeton Telegrafi.
Ditë të gjalla në New York
Këto kanë qenë ditë të mbushura me dalje publike për çiftin në New York, qytetin e lindjes së Chalamet. Më herët gjatë javës, ata u panë edhe në një ndeshje të New York Knicks, të ulur pranë fushës.
Edhe aty, stili i tyre ishte i dallueshëm. Kylie kishte zgjedhur xhins të bardhë arkivor nga Isabel Marant, të zbukuruar me kristale, ndërsa Timothée mbeti më pranë estetikës së tij të veshjeve të rrugës.
Dyshja nuk njihet për veshje të njëjta ose tepër të koordinuara. Përkundrazi, secili duket se ruan identitetin e vet: ai më sportiv dhe urban, ajo më sensuale, moderne dhe me frymë të viteve 2000.
Tani mbetet pyetja që po qarkullon mes fansave: a do të jetë Met Gala 2026 debutimi i tyre si çift në shkallët e famshme të Met? A do të koordinohen këtë herë, apo do të vazhdojnë me stilin e kundërt që tashmë është bërë pjesë e imazhit të tyre?
Përgjigjja do të shihet në tapetin e kuq. /Telegrafi/