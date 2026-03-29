Ky SUV i përdorur i Teslas arrin shpejtësinë nga 0 në 100 km/orë në 2.9 sekonda
Një model dikur luksoz i Tesla Model X P100D po shfaqet tani në tregun e veturave të përdorura me çmime rreth 35 mijë dollarë.
Një njësi e vitit 2018 është shitur së fundmi për 36 mijë dollarë, edhe pse kishte vetëm 26,000 milje (rreth 41,800 kilometra) të përshkuara.
Ky SUV elektrik ofron performancë të jashtëzakonshme, duke arritur shpejtësinë 0–100 km/h për vetëm 2.9 sekonda.
Me rreth 680 kuaj fuqi, ai ishte ndër modelet më të fuqishme të Tesla para ardhjes së versioneve Plaid.
Pavarësisht moshës, ekspertët vlerësojnë se këto automjete mund të ofrojnë ende shumë vite përdorim të besueshëm nëse mirëmbahen siç duhet.
Rënia e çmimit po e bën këtë model një mundësi tërheqëse për ata që kërkojnë luks dhe performancë me buxhet më të ulët. /Telegrafi/