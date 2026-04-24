Ky imazh nga Danimarka është bërë viral
Kjo skenë është regjistruar në rrugët e Kopenhagës, pak pas orës tetë të mëngjesit.
Në shumicën e metropoleve botërore, kjo është ora e famshme e “rush hour” – koha kur qytetet mbushen me kolona të pafundme makinash dhe shoferët humbasin durimin në kaos trafiku.
Megjithatë, Danimarka ofron një perspektivë krejtësisht të ndryshme të “orës së pikut”. Nëse e shikoni më me kujdes fotografinë, do të vini re një paradoks të pazakontë:
Rrugët janë pothuajse bosh: makinat lëvizin pa asnjë bllokim, ndërsa asfalti duket çuditërisht i lirë për një mëngjes të zakonshëm pune.
Turma e vërtetë, në fakt, po zhvillohet në korsitë e biçikletave. Aty krijohet një lumë i vërtetë njerëzish mbi dy rrota që nxitojnë drejt zyrave dhe shkollave të tyre.
Për danezët, biçikleta nuk është vetëm mjet transporti, por pjesë e identitetit.
Në përgjithësi, ata njihen si një popull shumë i qetë, racional dhe ndoshta pak i rezervuar. Rrallë do t’i shihni duke humbur kontrollin ose duke shfaqur emocione të forta në publik. Megjithatë, ekziston një përjashtim nga ky “qetësi e ftohtë”.
Nëse doni të përjetoni temperamentin e rrallë dhe “të zjarrtë” danez, mjafton vetëm një gjë: të hyni në korsinë e biçikletave duke ecur nëpër qytet. Në atë moment, qetësia e tyre e zakonshme zhduket dhe do të përballeni me një fenomen të njohur si “zemërimi danez”.
Për ta, korsia e biçikletave është hapësirë e shenjtë, dhe turistët që enden pa kujdes aty janë e vetmja gjë që mund ta bëjë një danez zakonisht të qetë të humbasë plotësisht kontrollin. /Telegrafi/