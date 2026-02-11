Kuvendi sot në provën e parë të konsitutimit - pritet zgjedhja e kryetarit dhe nënkryetarëve
Sot, në orën 17:00 do të zhvillohet seanca për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, në të cilën pritet të zgjidhet Kryetari i Kuvendit dhe nënkryetarët e tij.
Seanca do të udhëhiqet nga deputeti më i vjetër, Avni Dehari nga Lëvizja Vetëvendosje, ndërsa deputetja më e re, Fatma Taçi nga KDTP, do të shërbejë si ndihmëse në hapje të punimeve.
Kryetari në detyrë i Kuvendit, Dimal Basha, ka mbajtur një mbledhje me përfaqësuesit e partive parlamentare për të dakorduar detajet organizative të seancës.
Në rendin e ditës përfshihet fillimisht formimi i Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe mandateve të deputetëve, pasuar nga betimi i tyre.
Më pas do të vijojë votimi për Kryetarin e Kuvendit dhe nënkryetarët.
Sipas marrëveshjes së fundit mes partive, nënkryetarët pritet të votohen si një pako e vetme, për të përshpejtuar procesin e konstituimit dhe më pas të vazhdohet me formimin e qeverisë.
Sipas Rregullores së Kuvendit, Lëvizja Vetëvendosje, si subjekti me numrin më të madh të deputetëve, do të ulet në ulëset qendrore të sallës plenare, ndërsa partitë e tjera do të pozicionohen sipas praktikave të zakonshme parlamentare. /Telegrafi/