Kuvendi miraton katër marrëveshje ndërkombëtare
Kuvendi i Kosovës ka dhënë miratimin për katër marrëveshje ndërkombëtare gjatë seancës së mbajtur sot, duke hapur rrugën për realizimin e disa projekteve në sektorë të ndryshëm zhvillimorë.
Deputetët votuan pro marrëveshjes së kredisë për projektin e zhvillimit të sektorit financiar në vend, si dhe aprovuan marrëveshjen me Agjencinë Franceze për Zhvillim, e cila lidhet me Programin e Kredisë të Bazuar në Politika.
Në të njëjtën seancë u miratua edhe marrëveshja me institucionin financiar KfW nga Frankfurti, që ka të bëjë me programin e kredisë në fushën e energjisë dhe klimës.
Po ashtu, deputetët i dhanë dritën e gjelbër edhe marrëveshjes me Asociacionin Ndërkombëtar për Zhvillim për projektin “Lehtësimi i Tregtisë dhe Transportit në Ballkanin Perëndimor 2.0”.
Këto marrëveshje synojnë mbështetjen e reformave dhe zhvillimit ekonomik në fusha kyçe për vendin. /Telegrafi/