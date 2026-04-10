Kuvendi i Kosovës ka dhënë miratimin për katër marrëveshje ndërkombëtare gjatë seancës së mbajtur sot, duke hapur rrugën për realizimin e disa projekteve në sektorë të ndryshëm zhvillimorë.

Deputetët votuan pro marrëveshjes së kredisë për projektin e zhvillimit të sektorit financiar në vend, si dhe aprovuan marrëveshjen me Agjencinë Franceze për Zhvillim, e cila lidhet me Programin e Kredisë të Bazuar në Politika.

Kuvendi s’e miraton rezolutën për uljen e akcizës dhe heqjen e TVSH-së për naftën

Në të njëjtën seancë u miratua edhe marrëveshja me institucionin financiar KfW nga Frankfurti, që ka të bëjë me programin e kredisë në fushën e energjisë dhe klimës.

Po ashtu, deputetët i dhanë dritën e gjelbër edhe marrëveshjes me Asociacionin Ndërkombëtar për Zhvillim për projektin “Lehtësimi i Tregtisë dhe Transportit në Ballkanin Perëndimor 2.0”.

Këto marrëveshje synojnë mbështetjen e reformave dhe zhvillimit ekonomik në fusha kyçe për vendin. /Telegrafi/

Me 90 vota pro, kalon propozimi i PDK-së për rezolutën e luftës

PolitikëKosovëLajme