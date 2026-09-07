Kush është partia e ekstremit të djathtë AfD - dhe cilat janë politikat e saj?
Alternativa për fitoren e madhe të Gjermanisë në zgjedhjet rajonale ka shkaktuar alarm, përfshirë edhe nga të mbijetuarit e Holokaustit.
AfD fitoi 43.8% të votave, duke siguruar 39 nga 83 vendet në parlamentin e shtetit Saksoni-Anhalt, transmeton Telegrafi.
Pavarësisht se nuk arriti shumicën, performanca e AfD në garë ishte rezultati më i mirë i një partie gjermane të ekstremit të djathtë në një zgjedhje të madhe që nga para Luftës së Dytë Botërore.
Kush është AfD?
E themeluar në vitin 2013 për të kundërshtuar politikat e eurozonës, AfD është rritur për t'u bërë partia më e madhe opozitare në Bundestagun gjerman (parlamenti federal).
Rritja e saj ka ardhur pavarësisht një tendence në Gjermani për të shmangur politikën e ekstremit të djathtë mes hijes së qëndrueshme të Luftës së Dytë Botërore.
Partia drejtohet nga bashkëkryetarët Alice Weidel dhe Tino Chrupalla, të cilët vazhdimisht kanë mohuar se partia është ose ekstremiste ose ekstremiste. Partitë e tjera në sistemin gjerman - i cili është krijuar për të inkurajuar qeveritë e koalicionit - tradicionalisht kanë refuzuar të punojnë me AfD-në, duke ruajtur një të ashtuquajtur "mur mbrojtës".
Nuk është e qartë nëse partia do të formojë përfundimisht një qeveri në Saksoni-Anhalt pasi nuk arrin shumicën, megjithëse të gjitha partitë e tjera ka të ngjarë të duhet të bashkohen për të formuar një bllok më të madh.
Cilat janë politikat e AfD-së?
Në manifestin e saj zgjedhor "Vizioni 2026", partia paraqiti disa nga planet e saj.
Bazuar në manifest, një Saksoni-Anhalt i udhëhequr nga AfD do të niste një ofensivë dëbimi në nivel shtetëror dhe do të krijonte një task forcë për të koordinuar dëbime më të shpejta - një jehonë e goditjes së Donald Trump ndaj migracionit.
Partia, e cila kërkon lidhje më të ngushta me Rusinë, do të mbështeste gjithashtu heqjen e statusit të refugjatit të luftës për ukrainasit në Gjermani për sa kohë që konflikti mbetet i përqendruar në Ukrainën lindore.
Sipas AfD-së, fëmijët e refugjatëve do të vendoseshin në klasa të ndara për të përcjellë mesazhin se "qëndrimi i tyre në Gjermani është thjesht i përkohshëm" dhe për të parandaluar "strese të ndryshme" tek fëmijët e tjerë nga të qenit rreth kulturave të ndryshme. Qeveria e udhëhequr nga AfD do të "shfrytëzojë të gjitha rrugët ligjore" për të kufizuar shprehjen islame, duke përfshirë ndalimin e thirrjes për namaz dhe përcaktimin e mënyrës së dekorimit të xhamive.
Cili ka qenë reagimi ndaj rezultatit të Saksonisë-Anhaltit?
Pasojat e fitores së ekstremit të djathtë në Saksoni-Anhalt kanë jehuar shumë përtej kufijve të Gjermanisë.
Partia u përgëzua nga Elon Musk, i cili nuk e ka mbajtur sekret mbështetjen e tij për AfD-në.
Në Mbretërinë e Bashkuar, Rupert Lowe, udhëheqësi i organizatës së ekstremit të djathtë Restore Britain, tha se fitorja e "miqve tanë në AfD" ishte "një frymëzim" për atë që mund të arrijë partia e tij.
Në të kundërt, udhëheqësit e qeverive fqinje u dukën të tronditur.
Kryeministri polak Donald Tusk iu referua mbështetësve të ekstremit të djathtë në vendin e tij, duke thënë: "Në Poloni, vetëm idiotët ose tradhtarët mund të gëzohen për triumfin e AfD-së në Gjermani".
Ministri francez për Evropën, Benjamin Haddad, e quajti fitoren e AfD-së "një moment të rëndë" për kontinentin. Duke folur përpara rezultatit, të mbijetuarit e Holokaustit e quajtën fitoren e parashikuar të AfD-së në zgjedhje si përtej "maktheve të tyre më të këqija".
"Në ditë si këto, është e vështirë për mua ta njoh më atdheun tim", tha Charlotte Knobloch, 93 vjeç, presidente e Komunitetit Hebraik të Mynihut dhe Bavarisë së Epërme.
"Që ekstremistët e krahut të djathtë mund të fitonin përsëri zgjedhjet në Gjermani në këtë mënyrë është diçka që nuk mund ta kisha imagjinuar as në makthet e mia më të këqija", i tha ajo faqes gjermane të lajmeve Tagesschau. /Telegrafi/