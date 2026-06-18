Kur është koha më e mirë për të ujitur bimët?
Shumë kopshtarë mund të mos e dinë se ekziston një kohë ideale për ujitjen e bimëve, veçanërisht gjatë periudhave me temperatura të larta. Koha e ujitjes ka rëndësi për disa arsye të rëndësishme, ku më kryesorja është shmangia e avullimit të ujit, në mënyrë që bimët të kenë kohë ta përthithin lagështinë përpara se nxehtësia ta largojë atë nga toka.
Zgjedhja e orarit të duhur për ujitjen e kopshtit mund të ndihmojë gjithashtu në parandalimin e disa sëmundjeve dhe në uljen e stresit që pësojnë bimët gjatë vapës.
Ekspertët e kopshtarisë nga Blooming Expert thonë se koha më e mirë për të ujitur bimët e kopshtit është pasditja e vonë ose mbrëmja e hershme, mes orës 16:00 dhe 18:00, kur ende ka pak dritë dhe ngrohtësi në ajër.
Sipas tyre, ujitja në mbrëmjen e hershme është më e dobishme sesa t’i lini bimët të vuajnë nga mungesa e ujit deri në mëngjesin e ardhshëm.
Gjatë ditëve shumë të nxehta, toka thahet shpejt dhe bimët kanë nevojë urgjente për ujë që të mbijetojnë. Edhe gjatë natës, një pjesë e lagështisë sipërfaqësore mund të avullojë për shkak të nxehtësisë së mbetur në tokë, prandaj nevoja e menjëhershme e bimëve për ujë është më e rëndësishme sesa rreziqet e zakonshme që lidhen me ujitjen në mbrëmje.
Megjithatë, ata që ujisin bimët në mbrëmje duhet të kenë kujdes që ujin ta drejtojnë te rrënjët dhe jo te gjethet, pasi lagështia në gjethe mund të favorizojë zhvillimin e sëmundjeve.
Në një diskutim në faqen e Facebook-ut “Gardening Hints and Tips”, shumica e kopshtarëve ranë dakord se mbrëmja është koha më e mirë për ujitje.