Fanpage.it: Ksamili, mes destinacioneve më të lira dhe mahnitëse për pushime verore në Evropë
Shqipëria po renditet gjithnjë e më shpesh në listat e destinacioneve më të përballueshme dhe magjepsëse për verën 2026.
Në këtë renditje spikat veçanërisht Ksamili, i përfshirë mes vendeve, që duhen vizituar me patjetër, falë bukurisë së tij natyrore, ishujve piktoreskë dhe atmosferës unike që tërheq çdo vit, mijëra turistë nga e gjithë Evropa.
Në një kohë kur pasiguritë gjeopolitike dhe sfidat ekonomike vijojnë të ndikojnë në planifikimin e pushimeve, destinacionet që kombinojnë bukuritë natyrore me kosto të përballueshme po tërheqin gjithnjë e më shumë vëmendjen e turistëve.
Ndërsa ishujt dhe zonat bregdetare shpesh perceptohen si destinacione të kushtueshme, një sërë alternativash në Evropë dhe rajonin përreth ofrojnë mundësinë e pushimeve cilësore pa shpenzime të mëdha.
Media italiane “Fanpage.it” ka përzgjedhur pesë destinacione parajsore në Evropë, për një javë pushime në korrik, duke analizuar kostot e jetesës, fluturimeve dhe akomodimit.
Shqipëria vazhdon të fitojë terren në hartën e turizmit evropian.
Pas një seri renditjesh prestigjioze ndërkombëtare, Shqipëria është përfshirë edhe në listën e destinacioneve më të lira dhe më mahnitëse për pushime verore.
Media italiane e ka renditur Shqipërinë mes destinacioneve evropiane si Greqia, Kroacia, Malta dhe Turqia, duke veçuar Ksamilin si një nga vendet që ofron ujëra të kristalta, peizazhe përrallore dhe kosto të përballueshme, për turistët që kërkojnë pushime parajsore pa shpenzuar shumë.
Ksamili, parajsa shqiptare në brigjet e Jonit
I vendosur në jug të Shqipërisë, vetëm pak kilometra larg kufirit me Greqinë dhe përballë ishullit të Korfuzit, Ksamili është shndërruar, vitet e fundit në një nga destinacionet më të preferuara të Ballkanit, falë ujërave të kristalta dhe ishujve të vegjël, që mund të arrihen lehtësisht me varkë.
Nuk është rastësi që shumë turistë e krahasojnë këtë perlë të Rivierës Shqiptare me Maldivet.
Ksamili bën pjesë në Parkun Kombëtar të Butrintit dhe ndodhet pranë sitit arkeologjik me të njëjtin emër, i cili është pjesë e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s dhe ruan dëshmi të rëndësishme të periudhave greke, romake dhe bizantine.
Plazhet me rërë të bardhë dhe deti bruz – që të kujtojnë Karaibet – përbëjnë atraksionin kryesor të zonës, por vizitorët mund të shijojnë edhe aktivitete të tjera si, ekskursionet me kajak apo shëtitjet me varkë përgjatë bregdetit.
Përsa i përket kostove, “Fanpage.it”vlerëson se një javë pushime për dy persona, nga 18 deri më 25 korrik, kushton rreth 300-350 euro për person, duke përfshirë transportin dhe akomodimin.
Kjo e bën Ksamilin një nga destinacionet më të lira dhe më tërheqëse për pushime verore në Evropë. /ATSH/