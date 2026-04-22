KRU Prishtina vazhdon aksionet kundër keqpërdorimit të ujit në Drenas
Kompania Rajonale e Ujësjellësit "Prishtina" ka njoftuar se po vazhdojnë aksionet për identifikimin e keqpërdoruesve të ujit të pijshëm në fshatrat e Drenas.
“Qëllimi i këtij aksioni është parandalimi i keqpërdorimeve, ruajtja e burimeve të ujit dhe sigurimi i furnizimit të rregullt për të gjithë qytetarët”, thuhet në njoftim.
Nga kjo kompani u është bërë thirrje konsumatorëve që ujin e pijshëm ta përdorin në mënyrë të përgjegjshme dhe vetëm për nevoja shtëpiake.
“Çdo lidhje ilegale apo keqpërdorim i ujit do të trajtohet sipas legjislacionit në fuqi, duke përfshirë masa ndëshkuese”, theksohet më tej.
KRU Prishtina ka bërë të ditur se aksionet në terren do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim. /Telegrafi/