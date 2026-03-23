KRRE ndryshon rregulloren për formimin e çmimit të derivateve të naftës: Vendimet mund të merren çdo ditë
Komisioni Rregullator për Energjetik (KRRE) publikoi Rregulloren e ndryshuar për përcaktimin e çmimeve më të larta me pakicë të derivateve të caktuara të naftës dhe karburanteve për transport, e cila do të lejojë reagim të menjëhershëm ndaj ndryshimeve në çmimin e derivateve të naftës në fushën e tatimit mbi vlerën e shtuar.
Çmimet nuk do të vendosen vetëm të hënën, pavarësisht nga lëvizja e çmimeve në tregun botëror ose rënia ose rritja e mundshme e dollarit. KRRE do të mblidhet në një seancë të jashtëzakonshme në çdo kohë të javës nëse çmimi i karburanteve në tregun botëror stabilizohet dhe nuk ka më nevojë për masa ndërhyrjeje nga Qeveria duke ulur shumën e TVSH-së, e cila merr pjesë në formimin e çmimit përfundimtar të karburanteve në tregun e vendit.
Qeveria ka njoftuar uljen e normës së TVSH-së për karburantet nga 18% në 10%, gjë që do të qetësojë rritjen e çmimeve në pikat e karburantit.
Siç tha kryeministri Hristijan Mickoski, duke filluar nga e hëna në mesnatë, TVSH-ja për derivatet e naftës do të ulet në dy javët e ardhshme nga 18 në 10 përqind, që do të thotë ulje e çmimit të karburanteve nga 6 në 7 denarë për litër.
Më 4 mars, u bë një ndryshim në Rregullore, i cili devijoi nga praktika e marrjes së vendimeve ditore për çmimin e derivateve të naftës, por vetëm të hënave. Kështu, derivatet e naftës u shiten gjatë gjithë javës me çmimet e përcaktuara nga dita e hënë, më 9 mars, ndërsa pati një ulje të çmimit të derivateve të naftës në tregun botëror./Telegrafi/