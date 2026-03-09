Kroacia publikon listën për dy përballjet e marsit
Kombëtarja e Kroacisë ka bërë publike listën e të ftuarve për dy ndeshjet e muajit mars.
Kroacia do t’i zhvillojë dy sfida të vështira pavarësisht që janë miqësore, ndaj Kolumbisë – respektivisht Brazilit.
Përzgjedhësi Zlatko Dalic ka bërë publike listën e të ftuarve:
Portierë: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski, Ivor Pandur
Mbrojtësit: Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Kristijan Jakic, Martin Erlic, Luka Vuskovic, Ivan Smolcic
Mesfushorët: Luka Modric, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Lovro Majer, Luka Sucic, Martin Baturina, Petar Sucic, Nikola Moro, Toni Fruk
Sulmuesit: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa, Igor Matanovic
👥 Here is #Croatia squad for the upcoming March friendlies against @FCFSeleccionCol and @CBF_Futebol in Orlando, with the @FIFAWorldCup only three months away! 🇭🇷🙌#HrabarBroj #Family #Vatreni❤️🔥 pic.twitter.com/iZgraWpK3r
— HNS (@HNS_CFF) March 9, 2026
Kujtojmë, më 26 mars Kroacia përballet me Kolumbinë kurse më 31 mars ndaj Brazilit./Telegrafi/