Kombëtarja e Kroacisë ka bërë publike listën e të ftuarve për dy ndeshjet e muajit mars.

Kroacia do t’i zhvillojë dy sfida të vështira pavarësisht që janë miqësore, ndaj Kolumbisë – respektivisht Brazilit.

Përzgjedhësi Zlatko Dalic ka bërë publike listën e të ftuarve:

Portierë: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski, Ivor Pandur

Mbrojtësit: Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Kristijan Jakic, Martin Erlic, Luka Vuskovic, Ivan Smolcic

Mesfushorët: Luka Modric, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Lovro Majer, Luka Sucic, Martin Baturina, Petar Sucic, Nikola Moro, Toni Fruk

Sulmuesit: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa, Igor Matanovic

Kujtojmë, më 26 mars Kroacia përballet me Kolumbinë kurse më 31 mars ndaj Brazilit./Telegrafi/

