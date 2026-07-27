Kosova dhe Franca synojnë thellimin e bashkëpunimit ekonomik
Ministrja në detyrë e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, drejtoi sot tryezën e rrumbullakët për prioritetet zhvillimore të Kosovës dhe bashkëpunimin ekonomik me Francën, të organizuar gjatë vizitës zyrtare në Kosovë të ministrit të deleguar për Evropën të Republikës së Francës, Benjamin Haddad.
Sipas njoftimit të Zyrës së Kryeministrit, në tryezë morën pjesë zëvendësministrja në detyrë e Sportit, Daulina Osmani, përfaqësues të institucioneve të Kosovës, Agjencisë Franceze për Zhvillim, France Sport Expertise Group dhe kompanive franceze.
Diskutimi u zhvillua pas nënshkrimit të pesë instrumenteve të reja të bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Francës, përfshirë marrëveshjet për ekstradim, ndihmë të ndërsjellë juridike në çështjet penale dhe kredinë me AFD-në për investime infrastrukturore në kuadër të përgatitjeve për Lojërat Mesdhetare Prishtina 2030.
Po ashtu, u nënshkruan Deklarata e Synimit për themelimin e Komitetit Francë–Kosovë për Lojërat Mesdhetare dhe Marrëveshja Administrative për zgjerimin e mësimdhënies së gjuhës frënge në Kosovë.
Rizvanolli prezantoi prioritetet ekonomike dhe zhvillimore të Kosovës, me fokus në tranzicionin energjetik, zhvillimin e kapaciteteve të reja solare dhe të erës, modernizimin dhe digjitalizimin e rrjetit energjetik dhe zhvillimin e sistemeve të reja të ngrohjes qendrore.
Ajo theksoi mundësitë për rritjen e investimeve dhe bashkëpunimit në sektorët e TIK-ut, prodhimit, tregtisë dhe infrastrukturës, duke ftuar kompanitë franceze të marrin pjesë në projektet dhe proceset e ardhshme investuese në Kosovë.
“Franca është një nga partnerët tanë kryesorë evropianë. Ekziston hapësirë e konsiderueshme që marrëdhëniet tona të fuqishme politike të plotësohen me bashkëpunim edhe më të thellë ekonomik, investime të reja dhe projekte konkrete në interes të qytetarëve dhe ekonomive tona”, theksoi Rizvanolli.
Ministri Haddad e vlerësoi diskutimin si produktiv dhe të dobishëm, duke theksuar se ai shënon fillimin e një bashkëpunimi më të gjerë dhe më ambicioz ndërmjet dy vendeve.
“Ky është fillimi i diçkaje më të madhe dhe shumë më ambicioze. Lojërat Mesdhetare përbëjnë një mundësi shumë të mirë për ta nxitur dhe thelluar bashkëpunimin tonë”, deklaroi Haddad.
Në takim u diskutua edhe roli i AFD-së në mbështetjen e projekteve në energji, infrastrukturë dhe sport, si dhe kontributi i ekspertizës franceze në përgatitjen dhe organizimin e Lojërave Mesdhetare Prishtina 2030.
"Të dyja palët shprehën gatishmërinë për ta thelluar bashkëpunimin dhe për të punuar së bashku në shndërrimin e prioriteteve të identifikuara në projekte konkrete. Kosova dhe Franca do të vazhdojnë dialogun ndërinstitucional dhe angazhimin me sektorin privat për të nxitur investimet, zhvillimin e qëndrueshëm dhe krijimin e mundësive të reja ekonomike", theksohet në njoftim.