Kosova bëhet anëtare themeluese e “Bordit të Paqes”, vjen urimi nga Ambasada e SHBA-së
Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë ka uruar zyrtarisht Kosovën për anëtarësimin si themeluese në organizatën ndërkombëtare “Bordi i Paqes”.
Në një postim në platformën X ambasada shkroi: “Urime Kosovë”.
Ky urim vjen pas njoftimit të “Bordi i Paqes”, i cili ka mirëpritur Kosovën si anëtare themeluese të organizatës së tyre.
Kujtojmë se në ceremoninë e nënshkrimit të “Bordit të Paqes” që u mbajt në Davos të Zvicrës, mori pjesë presidentja Vjosa Osmani,
Ky bord është krijuar me iniciativë të presidentit amerikan, Donald Trump, me synim rindërtimin dhe stabilizimin e Gazës pas luftës dyvjeçare shkatërrimtare.
Ky zhvillim shihet si një hap pozitiv për angazhimin e Kosovës në iniciativa globale për paqe dhe bashkëpunim ndërkombëtar, me mbështetjen e fortë të partnerit strategjik, Shteteve të Bashkuara. /Telegrafi/
Congratulations Kosovo! 🇺🇸🤝🇽🇰 https://t.co/EnfcEVcoAG
— U.S. Embassy Pristina (@USEmbPristina) January 28, 2026