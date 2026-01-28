Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë ka uruar zyrtarisht Kosovën për anëtarësimin si themeluese në organizatën ndërkombëtare “Bordi i Paqes”.

Në një postim në platformën X ambasada shkroi: “Urime Kosovë”.

Ky urim vjen pas njoftimit të “Bordi i Paqes”, i cili ka mirëpritur Kosovën si anëtare themeluese të organizatës së tyre.

Kujtojmë se në ceremoninë e nënshkrimit të “Bordit të Paqes” që u mbajt në Davos të Zvicrës, mori pjesë presidentja Vjosa Osmani,

Ky bord është krijuar me iniciativë të presidentit amerikan, Donald Trump, me synim rindërtimin dhe stabilizimin e Gazës pas luftës dyvjeçare shkatërrimtare.

Ky zhvillim shihet si një hap pozitiv për angazhimin e Kosovës në iniciativa globale për paqe dhe bashkëpunim ndërkombëtar, me mbështetjen e fortë të partnerit strategjik, Shteteve të Bashkuara. /Telegrafi/

