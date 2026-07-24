Kontrollet ndaj mjeteve të mbingarkuara vazhdojnë, shqiptohen mbi 15 mijë euro gjoba
Ministri në detyrë i Infrastrukturës dhe Transportit Dimal Basha ka njoftuar se Departamenti i Sigurisë Rrugore, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, po vazhdon kontrollet në terren ndaj mjeteve që tejkalojnë peshën e lejuar.
Sipas njoftimit, vetëm gjatë kësaj jave janë evidentuar 27 kundërvajtje, ndërsa janë shqiptuar gjoba në vlerë të përgjithshme prej 15 mijë e 40 eurosh.
Basha ka bërë të ditur, se mbingarkesa e mjeteve të rënda paraqet rrezik për sigurinë në trafik dhe dëmton infrastrukturën rrugore.
Sipas autoriteteve, tejkalimi i peshës së lejuar ndikon në kontrollin e automjetit, zgjat distancën e frenimit dhe rrit mundësinë e aksidenteve, duke rrezikuar drejtpërdrejt jetën e qytetarëve.
Kontrollet dhe masat ndaj shkelësve do të vazhdojnë edhe në periudhën në vijim, ndërsa Ministria u ka bërë thirrje operatorëve ekonomikë dhe transportuesve që të respektojnë kufijtë e lejuar të peshës.
“Mbrojtja e rrugëve tona dhe siguria e qytetarëve janë përgjegjësi e përbashkët”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/