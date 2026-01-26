Komuna e Kamenicës apelon për kujdes nga reshjet intensive dhe rritja e nivelit të lumit
Komuna e Kamenicës ka njoftuar qytetarët se, sipas parashikimeve të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, duke filluar nga e marta, 27 janar 2026, nga ora 12:00, priten reshje intensive shiu që mund të shkaktojnë rritje të nivelit të ujit dhe vërshime lokale.
Sipas këtij njoftimi, zonat më të rrezikuara janë ato pranë lumit Kriva Reka, i njohur edhe si Lumi i Shtrembër, në pellgun e Moravës së Binçës. Instituti Hidrometeorologjik ka vlerësuar nivelin e rrezikut si nivel 2, që nënkupton rrezik të moderuar.
Me këtë rast, Komuna e Kamenicës u ka bërë thirrje qytetarëve që të tregojnë kujdes të shtuar, veçanërisht banorëve që jetojnë pranë rrjedhave ujore dhe zonave të ulëta.
Po ashtu, është bërë e ditur se shërbimet komunale janë në gjendje gatishmërie dhe do të reagojnë në kohë për çdo situatë eventuale që mund të paraqitet si pasojë e kushteve të pafavorshme atmosferike. /Telegrafi/