Kompanitë franceze planifikojnë të investojnë mbi 5 miliardë dollarë në Turqi deri në vitin 2027
Kompanitë franceze planifikojnë të bëjnë investime me vlerë 5 miliardë euro në Turqi deri në vitin 2027, deklaroi të martën ministri francez i Deleguar për Tregtinë e Jashtme dhe Atraktivitetin Ekonomik, Nicolas Forissier.
Duke folur në takimin e Bashkëpunimit të Përbashkët Ekonomik dhe Tregtar (JETCO) Turqi-Francë në Stamboll, të mbajtur në Bordin e Marrëdhënieve Ekonomike me Jashtë (DEIK), Forissier theksoi se kompanitë franceze kanë investuar tashmë 3,6 miliardë euro midis viteve 2020 dhe 2024, duke theksuar natyrën intensive dhe afatgjatë të këtyre angazhimeve.
Ai theksoi se vëllimi i tregtisë dypalëshe midis dy vendeve arriti një rekord prej 24 miliardë eurosh që nga viti 2025.
Forissier theksoi se ndërmarrjet franceze kontribuojnë ndjeshëm në ekonominë turke duke siguruar 400.000 vende pune përmes punësimit të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë.
Ministri francez njoftoi se Grupi Limak dhe Bpifrance do të zbatojnë një projekt të ri me vlerë 150 milionë euro.
Ai shtoi se grupi Ronesans do të nënshkruajë një marrëveshje të veçantë me Bpifrance me vlerë 50 milionë euro.
Forissier tha se banka franceze e investimeve publike Bpifrance aktualisht ofron një strukturë financimi totale prej 1,8 miliardë eurosh në Turqi.
Ai theksoi se takimi JETCO përfaqëson një dinamikë të jashtëzakonshme dhe një hap vendimtar në bashkëpunimin e ndërsjellë midis dy kombeve.
Ai shprehu kënaqësinë e tij për organizimin e takimit të 9-të të mandatit JETCO në Francë vitin e ardhshëm.
Forissier vërejti se ekonomia turke vazhdon të rritet fuqishëm dhe kompanitë e saj po rrisin praninë e tyre ndërkombëtare.
Ministri Forissier deklaroi se Franca është e hapur për të ofruar të gjitha llojet e mbështetjes për kompanitë turke që dëshirojnë të investojnë në Francë, të cilën ai e përshkroi si destinacionin kryesor të investimeve në Evropë. /AA/