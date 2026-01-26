Komisioni Evropian nis hetimet ndaj Grok të Elon Musk
Komisioni Evropian ka nisur një hetim formal ndaj Grok, chatbot-it të X, pasi funksioni i redaktimit të imazheve të mjetit të tij të integruar të Al u përdor gjerësisht për të zhveshur virtualisht fotografi të grave dhe vajzave të mitura pa pëlqimin e tyre.
Siç u raportua për herë të parë nga Handelsblatt, hetimi do të shqyrtojë nëse platforma bëri mjaftueshëm për të zbutur rrezikun e krijimit dhe shpërndarjes së imazheve.
Nëse zbulohet se X ka shkelur rregullat e platformës online të BE-së sipas Aktit të Shërbimeve Digjitale (DSA) të bllokut, Komisioni mund ta gjobisë kompaninë deri në 6% të xhiros së saj vjetore globale.
Dhjetorin e kaluar, Komisioni Evropian gjobiti rrjetin social të Elon Musk me 120 milionë euro për shkak të shenjave të verifikimit të llogarisë dhe praktikave të reklamimit.
Shqetësimet dolën në pah verën e kaluar pasi mjeti i integruar i Al i platformës, Grok, u përmirësua me një veçori me pagesë të njohur si “Spicy Mode”, e cila i lejonte përdoruesit ta nxisnin atë të krijonte përmbajtje eksplicite.
Më herët këtë muaj, ndërsa zemërimi në mbarë botën ndaj këtij funksioni u rrit, një zëdhënës i Komisionit e dënoi këtë funksionalitet me fjalët më të ashpra.
“Kjo është e paligjshme. Kjo është e tmerrshme. Kjo është e neveritshme. Kjo nuk ka vend në Evropë”, tha ai.
Në përgjigje të zemërimit dhe alarmit publik, X përfundimisht zbatoi masa për të parandaluar Grok-un nga lejimi i redaktimit të imazheve të njerëzve të vërtetë.
X tha gjithashtu se imazhet e seksualizuara të fëmijëve të modifikuara nga Grok ishin hequr nga platforma dhe se përdoruesit e përfshirë në krijimin e tyre ishin ndaluar.
Hetimet ndaj chatbot-it janë aktualisht duke vazhduar në Francë, Mbretërinë e Bashkuar dhe Gjermani, si dhe në Australi. Grok është ndaluar tërësisht në Indonezi dhe Malajzi. /Telegrafi/