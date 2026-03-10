Konfirmon Komisioni Evropian, Kos shtyen vizitën në Kosovë shkaku i zhvillimeve të fundit
Komisionerja e Bashkimit Evropian për zgjerim, Marta Kos, nuk do ta realizojë vizitën e saj të parë në Kosovë gjatë kësaj jave.
Lajmin për Telegrafin e konfirmuan nga zyra për media e Komisionit Evropian.
Sipas tyre, komisionerja Kos gjatë një telefonate me kryeministrin Albin Kurti, i ka thënë se do ta shtyjë udhëtimin e saj të planifikuar në Kosovë për shkak të zhvillimeve të fundit politike.
“Kryeministri Kurti shprehu angazhimin e tij për rrugën drejt BE-së dhe reformat që lidhen me BE-në, veçanërisht në kuadër të Planit të Rritjes për Kosovën. Komisionerja Kos synon të udhëtojë për në Prishtinë sa më shpejt të jetë e mundur”, thuhet në përgjigjen e tyre për Telegrafin.
