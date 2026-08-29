Kjo frizurë i jep fytyrës menjëherë më shumë freski dhe mund ta ndryshojë dukshëm gjithë pamjen
Kur zgjedhim një frizurë, mendojmë kryesisht si do të na rrijë dhe sa praktike është. Por modeli i duhur mund të theksojë tiparet dhe t’i japë fytyrës më shumë freski
Ekspertët e flokëve theksojnë se gja888tësia, forma dhe mënyra si flokët kornizojnë fytyrën ndikojnë dukshëm në përshtypjen e përgjithshme.
Parukierja e njohur Jennifer Korab, e cila ka punuar me shumë personazhe të njohura dhe influencuese, thotë se disa modele janë veçanërisht të favorshme dhe mund të japin efekt vizual rinues.
A mund t’ju bëjë vërtet gjatësia e flokëve të dukeni më të reja?
Ashtu si grimi mund t’i theksojë shenjat e lodhjes ose ta bëjë fytyrën të duket më e rënduar, edhe frizura mund të ketë efekt të ngjashëm.
Flokët shumë të gjatë, të rëndë dhe krejtësisht të drejtë ndonjëherë mund t’i tërheqin vizualisht tiparet e fytyrës poshtë. Në anën tjetër, shtresëzimi, volumi dhe lëvizja natyrale mund ta bëjnë fytyrën të duket më e hapur dhe më e freskët.
Korab vë theks të veçantë te fijet që kornizojnë fytyrën.
Sipas saj, shtresat e buta rreth fytyrës theksojnë tiparet, shtojnë volum dhe mund të krijojnë një pamje më rinore.
Pra, nuk mjafton vetëm t’i shkurtoni flokët – rëndësi ka edhe mënyra si formohen rreth fytyrës.
Frizura që ekspertët veçojnë
Një nga zgjedhjet më të mira, sipas Korab, është lob-i, ose long bob – një bob me gjatësi mesatare që zakonisht përfundon diku mes mjekrës dhe supeve.
Ky model kombinon prakticitetin e flokëve më të shkurtër me mundësitë e stilimit që ofrojnë flokët pak më të gjatë.
Lob-i nuk duket as tepër rigoroz, as i rëndë. Kur pritet dhe stilohet siç duhet, mund ta kornizojë butësisht fytyrën, të theksojë mollëzat dhe vijën e nofullës, ndërsa flokëve u jep më shumë lëvizje.
Pikërisht për këtë arsye konsiderohet një zgjedhje shumë e mirë për gratë që duan ndryshim të dukshëm, por pa i shkurtuar flokët në mënyrë drastike.
Nuk është vetëm gjatësia ajo që bën diferencën
Efekti përfundimtar varet edhe nga tekstura e flokëve, volumi, shtresat dhe mënyra e stilimit.
Flokët krejtësisht të drejtë dhe pa volum mund të duken të rëndë dhe pa jetë, veçanërisht kur janë shumë të gjatë. Ndërsa shtresat e lehta dhe lëvizja natyrale krijojnë përshtypjen e flokëve më të dendur dhe më vitalë.
Shtresat e buta rreth fytyrës mund ta drejtojnë vëmendjen te sytë, mollëzat dhe tiparet më të bukura.
Pse lob-i është kaq praktik?
Një nga avantazhet më të mëdha të tij është përshtatshmëria. Mund të duket elegant kur flokët janë të drejta, por edhe më i çlirët me onde të lehta.
Megjithatë, nuk ekziston një frizurë universale që “heq” vite nga fytyra e çdo gruaje. Zgjedhja duhet t’i përshtatet formës së fytyrës, strukturës natyrale të flokëve dhe stilit të jetesës.
Nëse kërkoni një ndryshim jo drastik, por që mund t’i japë fytyrës më shumë freski, lob-i është një nga opsionet më të sigurta për ta provuar. /Telegrafi/