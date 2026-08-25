Prisni pak me fijet e çelëta: Kjo nuancë flokësh do të dominojë vjeshtën
Duket më e thellë se nuancat klasike të verës, por ruan mjaftueshëm dritë për ta bërë kalimin e sezonit shumë më interesant
Është e vështirë të besohet se mesi i gushtit tashmë ka kaluar dhe se fundi i muajit është shumë pranë. Vjeshta 2026 po afrohet, edhe pse temperaturat vazhdojnë të jenë të larta.
Kjo është periudha kur fillojmë të mendojmë për sezonin e ardhshëm: kombinimet që do të veshim, pjesët që mund të kalojnë nga vera në ditët më të freskëta dhe, sigurisht, trendet e reja të bukurisë.
Manikyri në nuancë bordo mund të presë tashmë në raft, ndërsa paletat e hijeve në kafe të errët po rikthehen gradualisht në përdorim. Por pyetja kryesore mbetet: cila ngjyrë flokësh do të dominojë këtë vjeshtë?
Përgjigjja, të paktën sipas trendeve që po shihen te vajzat e njohura, është “burnt amber” – një nuancë e ngrohtë mes bakrit dhe kafesë, transmeton Telegrafi.
Pse po flitet kaq shumë për “burnt amber”?
Pasi kjo ngjyrë u pa te Hailey Bieber, u bë e qartë se shumë vajza do ta kërkojnë gjatë vizitës së ardhshme te parukieri.
Ndryshe nga nuancat klasike të bakrit, të cilat zakonisht rikthehen çdo vjeshtë, “burnt amber” ka tone më të thella kafe-artë, të kombinuara me nuanca të ngrohta gështenje.
Rezultati është një ngjyrë që duket e pasur, shumëdimensionale dhe me shkëlqim. Pikërisht kjo përzierje e toneve e bën të duket më e sofistikuar dhe më e rafinuar se një bakër i zakonshëm.
Një alternativë për fijet e çelëta pas verës
Nëse kishit planifikuar që pas pushimeve, diellit dhe detit t’i rifreskonit flokët me fije të çelëta, ndoshta ia vlen të prisni.
“Burnt amber” mund të jetë një zgjedhje më interesante për fillimin e vjeshtës, sidomos nëse dëshironi ndryshim pa kaluar menjëherë në një ngjyrë shumë të errët.
Është mjaftueshëm e thellë për të dhënë ndjesinë e sezonit të ri, por njëkohësisht ruan ngrohtësinë dhe dritën që e bëjnë pamjen të mos duket e rënduar.
Pikërisht për këtë arsye funksionon mirë si nuancë kalimtare: sinjalizon fundin e verës, por pa hequr dorë plotësisht nga shkëlqimi dhe gjallëria e saj.
Nëse kërkoni një ndryshim të dukshëm, por jo drastik, “burnt amber” mund të jetë një nga zgjedhjet më të forta të sezonit të ardhshëm.
/Telegrafi/