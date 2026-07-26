Këto tri ngjyra manikyri e theksojnë lëkurën e nxirë – njëra është hiti absolut i verës
Nga e bardha qumështore te portokallia dhe e kuqja vishnje, këto nuanca krijojnë kontrastin ideal me tenin e artë dhe i bëjnë duart të duken edhe më elegante
Vera është koha ideale për të eksperimentuar me ngjyrat e thonjve. Kur lëkura merr një ton të artë, edhe manikyri më i thjeshtë mund të duket krejt ndryshe, ndërsa nuanca e duhur e llakut e thekson edhe më shumë nxirjen dhe i bën duart të duken më të bukura.
Edhe pse tonet neutrale janë gjithmonë një zgjedhje e sigurt, gjatë muajve të ngrohtë gjithnjë e më shumë gra zgjedhin ngjyra që krijojnë kontrast të dukshëm me lëkurën e nxirë. Nëse po mendoni për manikyrin e radhës, këto tri nuanca janë ndër zgjedhjet më të mira për verë.
E bardha qumështore
Manikyri i bardhë prej vitesh nuk del nga moda, por këtë verë veçanërisht po bie në sy nuanca e bardhë qumështore.
Ndryshe nga e bardha e pastër, kjo duket më e butë dhe më natyrale, ndërsa njëkohësisht krijon kontrast të bukur me lëkurën e nxirë.
Ky manikyr kombinohet lehtë me çdo stil, nga rrobat e banjës dhe veshjet prej lini, deri te fustanet elegante verore. Duart duken të rregullta, ndërsa lëkura merr edhe më shumë shkëlqim të artë, transmeton Telegrafi.
Portokallia
Nëse ka një ngjyrë që e përshkruan më së miri verën, ajo është portokallia.
Qoftë në nuanca të buta kajsie apo në tone më intensive mandarine, kjo ngjyrë bie veçanërisht bukur në sy mbi lëkurën e nxirë.
Kombinohet shumë mirë me veshje të bardha, stoli të arta dhe materiale natyrale si lini, ndaj nuk është për t’u habitur që çdo verë renditet ndër ngjyrat më të kërkuara në sallonet e bukurisë.
E kuqja vishnje
Thonjtë e kuq janë klasikë, por gjatë verës veçohen sidomos nuancat më të çelëta të së kuqes vishnje.
Ato theksojnë ngrohtësinë e tonit të lëkurës, duken elegante dhe përshtaten lehtë si me kombinimet e ditës, ashtu edhe me ato të mbrëmjes.
Kjo ngjyrë është ideale për gratë që duan një manikyr tërheqës, por njëkohësisht të sofistikuar dhe që nuk del kurrë nga moda.
Pavarësisht nëse preferoni nuanca diskrete apo pak më të guximshme, këto tri ngjyra janë zgjedhje e shkëlqyer nëse dëshironi që nxirja e verës të duket edhe më bukur.
Mjafton të zgjidhni nuancën që i përshtatet më shumë stilit tuaj dhe manikyri veror do të tërheqë vëmendjen kudo që të shfaqeni. /Telegrafi/