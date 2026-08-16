Ky manikyr krijon iluzionin e thonjve më të gjatë – pa zgjatje artificiale
Mjafton një mënyrë e veçantë e aplikimit të llakut për të krijuar efektin e një pllake më të gjatë dhe më të ngushtë të thoi
Manikyri italian u bë viral në vitin 2022, falë manikyristes Alexandra Teleki, e njohur në TikTok si @thehotblendofficial. Në një video me qindra mijëra shikime, ajo demonstroi një truk që përdoret më së shumti te thonjtë e shkurtër, katrorë ose me formë mes katrorit dhe ovales.
“Teknika mund të përdoret si për manikyr klasik me ngjyrë të plotë, ashtu edhe për maja të ngjyrosura”, shpjegon Teleki.
Çfarë është manikyri italian?
Kur aplikon një ngjyrë të plotë, Teleki e vendos llakun sa më afër kutikulës, por pa prekur lëkurën. Më pas, me një furçë të hollë të lagur me heqës llaku, ajo krijon një hapësirë shumë të vogël mes ngjyrës dhe anëve të thoit.
Edhe pse kjo hapësirë është minimale, ajo krijon një lloj “hapësire negative” në të dyja anët, duke dhënë iluzionin e një pllake më të gjatë dhe më të ngushtë të thoit.
Teleki thotë se këtë metodë e kishte parë për herë të parë vite më parë në Milano, kur ende nuk ishte aq e njohur.
“Kam dëgjuar që quhet edhe teknikë mesdhetare”, thotë ajo.
@thehotblend Italian Nail Paiting Technique 🇮🇹🫶#buildergel #biab #gelnails #nailtech ♬ Sky Aesthetic - Tollan Kim
Artistja dhe teknikja londineze e thonjve Meta Francis, nga Nails by Mets, thotë se këtë truk e kishte mësuar gjatë trajnimit bazë për manikyr, më shumë se dhjetë vjet më parë.
“Ajo mund të realizohet si me llak tradicional, ashtu edhe me xhel, për të krijuar iluzionin e një pllake më të ngushtë dhe më të gjatë të thoit”, shpjegon Francis.
Si t’i bëni thonjtë e shkurtër të duken më të gjatë
Sipas Francis, teknika italiane funksionon veçanërisht mirë te thonjtë më të gjerë ose tek ata që zgjerohen drejt skajeve dhe nuk kanë anë krejtësisht të drejta e paralele.
“Mund të funksionojë shumë mirë te thonjtë e shkurtër, por nuk kufizohet vetëm në një formë të caktuar”, thotë ajo.
Teknika mund të aplikohet edhe te thonjtë e rrumbullakët ose katrorë-ovalë.
Teleki shton se kjo metodë pëlqehet veçanërisht nga gratë me ritëm të ngarkuar jetese ose nga ato që kanë punë ku thonjtë e gjatë nuk janë praktikë.
A mund të realizohet me çdo lloj llaku?
Po. Pamja mund të arrihet me llak klasik, xhel ose produkte më rezistente si builder gel apo BIAB.
Teleki këshillon gjithashtu hidratimin e përditshëm të kutikulave dhe duarve me vajra ose kremra. Kjo ndihmon që llaku të mos shkëputet dhe manikyri të ruajë pamjen e rregullt më gjatë.
A ka ndonjë mangësi?
Francis thotë se, edhe pse teknika funksionon shumë mirë për disa kliente, shumica vazhdojnë të preferojnë që ngjyra ta mbulojë plotësisht thoin.
Nëse llaku nuk shkon deri në skajet anësore, ndonjëherë mund të krijojë përshtypjen e një manikyri të papërfunduar. Gjithashtu, ndërsa thoi rritet, anët mund të duken më pak të rregullta, sidomos nëse kutikulat nuk mirëmbahen.
Si ta bëni manikyrin italian në shtëpi
Për rezultat sa më të mirë, mund t’i drejtoheni një salloni profesional. Nëse megjithatë dëshironi ta provoni vetë, përdorni një llak klasik që mund të hiqet lehtë me aceton ose heqës llaku.
Filloni me një bazë, sidomos nëse po përdorni një ngjyrë të errët.
Ekspertët rekomandojnë teknikën e tri lëvizjeve: një vijë në mes të thoit dhe më pas nga një në secilën anë. Nëse llaku afrohet shumë pranë skajeve, përdorni një furçë të hollë të lagur me heqës llaku për të krijuar hapësirën karakteristike anësore.
Në fund, aplikoni një shtresë përfundimtare me shkëlqim. Kjo mund të vendoset deri në skajet e thoit dhe edhe mbi “hapësirën negative”, duke e vulosur manikyrin dhe duke e bërë të duket më i rregullt dhe elegant. /Telegrafi/