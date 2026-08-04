Hailey Bieber rikthen ngjyrën më të freskët të sezonit: Ky manikyr po bëhet zgjedhja e të famshmeve
Nga nuancat e qiellit deri te kobalti i thellë, bluja po shfaqet në duart dhe këmbët e personazheve më me ndikim të modës
Hailey Bieber, Charli XCX dhe Charli D’Amelio po i japin një kuptim të ri shprehjes “bluja e verës”. Nuancat e qiellit, livandës së kaltër, oqeanit dhe kobaltit po shfaqen gjithnjë e më shpesh në thonjtë e duarve dhe të këmbëve.
Në fillim të këtij muaji, Hailey u pa në një mbrëmje me bashkëshortin Justin Bieber, pas përfundimit të Kupës së Botës. Ajo kishte zgjedhur të njëjtën nuancë të kaltër-vjollcë për manikyrin dhe pedikyrin, një ngjyrë e ndritshme dhe disi e papritur.
Kjo nuancë krijonte një kontrast tërheqës me fustanin e shkurtër vintage në të kuqe, nga koleksionet e John Gallianos për Dior.
Vetëm disa ditë më vonë, edhe Charli XCX zgjodhi një ngjyrë të ngjashme për pedikyrin. Ajo e kombinoi veshjen plotësisht të zezë me një nuancë të kaltër qielli, e cila dukej lehtë përmes këpucëve të hapura.
E kaltra ishte një nga ngjyrat që Vogue e kishte parashikuar si trend të rëndësishëm të thonjve për këtë vit. Gjashtë muaj më vonë, zgjedhjet e personazheve të njohura po tregojnë se parashikimi ishte i saktë.
Por si ta zgjidhni nuancën e duhur? Nuk ka një përgjigje të gabuar. Mund të frymëzoheni nga qielli, deti, lulet ose çdo detaj tjetër përreth jush dhe të zgjidhni tonin që përshtatet më shumë me stilin tuaj. /Telegrafi/