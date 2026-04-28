Këto pije ndihmojnë në uljen natyrale të sheqerit në gjak
Mbajtja e nivelit të sheqerit në gjak brenda kufijve normalë është një nga aspektet më të rëndësishme të shëndetit të përgjithshëm.
Sidoqoftë mund të mos e dini, por nëse konsumoni këto pije do të ndihmojnë në uljen e sheqerit në gjak.
Këto pije mund të ndihmojnë natyrshëm në ruajtjen e niveleve të shëndetshme të glukozës.
Uji
Pirja e një sasie të mjaftueshme uji çdo ditë është treguar se ndihmon në uljen e nivelit të sheqerit në gjak, lubrifikon nyjet dhe përmirëson shëndetin e përgjithshëm. Sasia e rekomanduar ditore e ujit ndryshon në varësi të gjinisë, peshës dhe moshës. Në përgjithësi, rekomandohet që të rriturit të pinë 2–3.7 litra (67–125 ons) ujë në ditë.
Uji (sidomos uji mineral) është më i dobishëm për sheqerin në gjak sesa pijet e gazuara dhe lëngjet e frutave. Megjithatë, nevojiten më shumë studime për të përcaktuar saktësisht ndikimin e ujit në nivelet e sheqerit tek personat me dhe pa diabet.
Edhe pse rrallë, konsumimi i tepërt i ujit mund të shkaktojë helmim nga uji. Simptomat përfshijnë të përziera, të vjella dhe konfuzion.
Çaji jeshil
Disa studime tregojnë se çaji jeshil mund të ndihmojë në kontrollin e sheqerit në gjak, por nevojiten më shumë kërkime për ta konfirmuar këtë.
Çaji jeshil përmban katechina—përbërje bimore që mund të përmirësojnë ndjeshmërinë ndaj insulinës. Insulina është hormon që prodhohet nga pankreasi për të rregulluar sasinë e glukozës në gjak.
Katechinat mund të jenë një metodë ndihmëse për menaxhimin e sheqerit në gjak, por nuk zëvendësojnë trajtimin e përshkruar nga mjeku.
Çaji jeshil përmban edhe kafeinë. Rekomandohet të mos tejkalohen 400 mg kafeinë në ditë. Pirja deri në 8 filxhanë çaj jeshil në ditë konsiderohet e sigurt, ndërsa për gratë shtatzëna ose që ushqejnë me gji rekomandohen jo më shumë se 6 filxhanë.
Lëngu i domates
Studimet kanë treguar se likopeni, një përbërës organik në domate, mund të ndihmojë në uljen e sheqerit në gjak. Likopeni është një karotenoid që ka edhe veti antioksiduese, duke ndihmuar në parandalimin e komplikimeve të diabetit dhe rezistencës ndaj insulinës.
Pirja e lëngut të domates pa sheqer të shtuar mund të ndihmojë në kontrollin e sheqerit.
Sipas udhëzimeve ushqimore, gratë duhet të konsumojnë 2–3 filxhanë perime në ditë, ndërsa burrat 3–4 filxhanë. Rreth 2–3 filxhanë lëng domate mund të plotësojnë këtë nevojë.
Çaji i zi
Antioksidantët në çajin e zi mund të ndihmojnë në uljen e rrezikut për diabet duke rregulluar sheqerin në gjak dhe duke reduktuar inflamacionin. Një studim tregoi se konsumimi i më shumë se 1 filxhani çaj të zi në ditë mund të ulë rrezikun për diabet me 14%.
Gjithashtu, përbërjet e quajtura teaflavina ndihmojnë në luftimin e radikaleve të lira, të cilat mund të dëmtojnë qelizat dhe të rrisin rrezikun për sëmundje kronike, përfshirë diabetin.
Megjithatë, nevojiten më shumë kërkime për të konfirmuar këto efekte.
Mënyra të tjera për të ulur sheqerin në gjak
Përveç pijeve, disa ndryshime në stilin e jetesës mund të ndihmojnë:
Bëni aktivitet fizik rregullisht: Të paktën 30 minuta në ditë ndihmojnë në rregullimin e sheqerit në gjak.
Konsumoni ushqime të plota: Një dietë e balancuar me fruta, perime, drithëra të plota, proteina dhe produkte qumështi ndihmon në kontrollin e glukozës.
Merrni vitaminë D: Suplementet mund të ndihmojnë në uljen e sheqerit esëll, sipas nevojës dhe rekomandimit mjekësor.
Menaxhoni stresin: Aktivitetet relaksuese si meditimi ndihmojnë në stabilizimin e sheqerit.
Kufizoni ushqimet dhe pijet me shumë sheqer: Si ëmbëlsirat, drithërat e përpunuara dhe pijet e gazuara.
Reduktoni alkoolin: Mos konsumoni më shumë se një pije në ditë për të shmangur rritjet e shpejta të sheqerit në gjak.