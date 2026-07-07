Këshilla për përdorim më efikas të klimës nga Shell Fuel Save
Rehatia gjatë vozitjes është e rëndësishme, sidomos në ditët e nxehta kur klima bëhet pjesë e pandashme e udhëtimit. Por përdorimi i tepërt i saj mund të ndikojë në konsumin e karburantit, pasi klima krijon ngarkesë shtesë për motorin.
Prandaj, këshilla e radhës nga Shell është e thjeshtë: përdoreni klimën me kujdes dhe lëreni makinën të “marrë frymë” lirshëm. Kështu, motori punon më lehtë dhe ju nxirrni më shumë nga çdo pikë naftë.
Me Shell FuelSave dhe ekspertizën e 150 shkencëtarëve Shell, çdo udhëtim bëhet më efikas, më i mençur dhe më i kursyeshëm. Sepse kur karburanti punon më mirë, edhe kilometrat flasin vetë.
Vizitoni Shell Kosova dhe zgjidhni Shell FuelSave – për të shkuar më larg me çdo litër.
Aplikacioni Shell Kosova mund të shkarkohet në Google Play dhe App Store.
Aplikacioni Shell Kosova mund t’a shkarkoni në Google Play dhe App Store.
Për më shumë informacione vizitoni faqet në:
Facebook: Shell Kosova
Instagram: shellkosova
TikTok: https://www.tiktok.com/@shell.kosova
Website: kosovo.shell.com