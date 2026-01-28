Këshilla esenciale për një lëkurë të jashtëzakonshme dhe me shkëlqim
Rutinat e bukurisë mund të jenë pafundësisht të gjata, shumë komplekse, jashtëzakonisht të shtrenjta dhe shumë të lodhshme. Por sipas trendit më të fundit, nuk është e nevojshme të jetë kështu. Gjëja më e rëndësishme është fare e thjeshtë: pastrimi i dyfishtë i fytyrës (Double Cleansing).
Një nga gjërat më të bukura të këtij trendi, i cili qëndron edhe pas lëkurës perfekte të Hailey Bieber, është se shpjegohet vetvetiu. Pastrimi i dyfishtë do të thotë të lani fytyrën dy herë njëri pas tjetrit.
Pse nuk mjafton një larje e vetme? Ideja është shumë e thjeshtë dhe e qartë: me larjen e parë largojmë vetëm papastërtitë sipërfaqësore, si kremi mbrojtës nga dielli, make-up-i dhe yndyra e lëkurës. Vetëm në hapin e dytë pastrohet lëkura thellësisht deri në pore. Dhe vetëm një lëkurë e pastër deri në thellësi mund të marrë efektivisht produktet e tjera të kujdesit për lëkurën.
Cili pastrues përdoret në secilin hap
Të dy hapat kërkojnë produkte të ndryshme pastruese, sepse:
Hapi i parë – heqja e make-up-it dhe mbetjeve të tjera:
Make-up-i dhe papastërtitë hiqen më mirë me produkte me bazë vaji. Këtu përfshihen vajrat pastrues, balsamet pastruese dhe uji micelar, të cilët lidhen me papastërtitë dhe i heqin ato lehtësisht gjatë shpëlarjes ose fshirjes.
Hapi i dytë – pastrimi i butë dhe ushqyes:
Më pas, lëkura e pastër duhet pastruar me një pastrues me bazë uji (krem, xhel ose shkumë), të përshtatur sipas tipit të lëkurës. Ky hap siguron largimin e djersës dhe papastërtive të mbetura në pore, të cilat mund të shkaktojnë bllokime dhe puçrra.