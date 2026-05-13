Kërkohet paraburgim për drejtorin e qendrës arsimore që ngacmoi nxënëset në Shtip
Prokuroria Themelore Publike në Shtip lëshoi një Urdhër për të zhvilluar një procedurë hetimore kundër një personi të dyshuar se ka kryer akte të tjera seksuale ndaj tre vajzave nën moshën 15 vjeç për një periudhë më të gjatë, duke përmbushur kështu elementët e krimit sipas nenit 188, paragrafi 5, në lidhje me paragrafin 1 të Kodit Penal.
Më pas, nga shtatori 2023 deri më 11 maj 2026, i dyshuari shfrytëzoi një mundësi në të cilën u dha mësime shtesë vajzave të moshës 13, 11 dhe 10 vjeç në një qendër edukative dhe iu afrua atyre dhe i preku në trup.
Prokurori publik i paraqiti propozim gjykatësit të procedurës paraprake të Gjykatës Themelore në Shtip për caktimin e masës së paraburgimit për të dyshuarin.