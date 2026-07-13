Kërkimet për Erkin Likën vazhdojnë në lumin Mat, angazhohet edhe ekipi i kërkim-shpëtimit nga Kosova
Shërbimi i Kërkim-Shpëtimit Malor i Kosovës ka nisur një operacion në lumin Mat, në Shqipëri, për kërkimin e trupit të 39-vjeçarit Erkin Lika, i cili dyshohet se humbi jetën pasi ra nga shkëmbinjtë pranë Urës së Vashës, në zonën e Klosit.
Lika dyshohet se ishte pjesë e një grupi që ndodhej në këtë zonë, ndërsa sipas informacioneve paraprake, ai ka rrëshqitur nga shkëmbinjtë teksa po fotografonte pjesëtarët e ekipit, duke rënë në humnerë.
Pas raportimit të rastit, ekipet e kërkim-shpëtimit kanë nisur angazhimin për gjetjen e trupit të tij në terrenin e vështirë.
Operacionit në lumin Mat i është bashkuar edhe Shërbimi i Kërkim-Shpëtimit Malor i Kosovës, i cili po kontribuon në përpjekjet për lokalizimin dhe nxjerrjen e trupit të 39-vjeçarit. /Telegrafi/