KEK: Synojmë shmangien e rritjes së tarifave të rrymës në 2026
Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) ka njoftuar se ka arritur një marrëveshje që, sipas saj, synon të sigurojë “stabilitet tarifor” dhe të mbrojë konsumatorët nga rritja e çmimit të energjisë elektrike për vitin 2026.
Në një reagim në Facebook, KEK ka bërë të ditur se marrëveshja është arritur “bazuar në raportin konsultativ të ZRRE-së dhe në koordinim me KESCO-n (FSHU)”, duke theksuar se është dakorduar një mekanizëm i profilizimit të kostove.
“Është dakorduar një mekanizëm i profilizimit të kostove që parasheh riprogramimin e obligimeve për periudhën janar–mars 2026, me qëllim shmangien e ndikimit të menjëhershëm në tarifa”, thuhet në njoftimin e KEK-ut.
Sipas KEK-ut, mekanizmi parasheh riprogramim dhe shtyrje të përkohshme të obligimeve financiare, si dhe pagesa me këste në një periudhë të mëvonshme.
KEK ka thënë se kostot do të shpërndahen ndërmjet viteve tarifore dhe se do të zbatohen kushtet kontraktuale ekzistuese.
Duke folur për rezultatin e këtij mekanizmi, KEK ka deklaruar se “shmanget rritja e tarifave për vitin 2026”, se “ruhet stabiliteti i furnizimit me energji” dhe se “mbrohen interesat e konsumatorëve”.
“KEK mbetet i përkushtuar në rolin e tij strategjik për garantimin e sigurisë energjetike dhe stabilitetit të sektorit energjetik, në funksion të interesit publik”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/