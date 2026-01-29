Katër persona përdhunuan një 13-vjeçare në Negotinë, Prokuroria e Kavadarit nis hetime
Prokurori Publik i Prokurorisë Themelore Publike të Kavadarit lëshoi Urdhër për të zhvilluar procedurë hetimore kundër katër personave për të cilët ekziston dyshim i bazuar se kanë kryer vepër penale - "Përdhunim i një fëmije nën moshën 15 vjeç", e dënueshme sipas nenit 188, paragrafi 3 i Kodit Penal.
"Më 14.02.2025, të dyshuarit ranë dakord dhe morën me automjet një vajzë 13-vjeçare-viktimë nga Negotina, me të cilën njëri prej të dyshuarve njihej më parë. Ata e çuan fëmijën në një vend jashtë fshatit Krivolak në Negotinë dhe të gjithë kishin kryer marrëdhënie seksuale me viktimën, duke e goditur dhe ofenduar, pas së cilës e kthyen në Negotinë".
"Gjatë procedurës së mëparshme, të dyshuarve iu dhanë masa paraprake, dhe me fillimin e hetimit, prokurori publik kërkoi që gjykata t'i zëvendësojë masat me paraburgim efektiv, veçanërisht pasi provat e mbledhura deri në këtë pikë tregojnë dyshime për një krim të rëndë të dënueshëm me dënim me burg prej të paktën 10 vjetësh ose burgim të përjetshëm", thonë nga Prokuroria.