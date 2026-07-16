Katër kompani kanë aplikuar në tenderin për furnizimin me autobusë elektrik
Katër kompani kanë aplikuar në tenderin e përsëritur për furnizimin me autobusë elektrikë për transportin publik në Shkup dhe në qytete të tjera të vendit, njoftoi sot ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski.
“Këtë mëngjes mora informacion se të hënën do ta marr raportin. Kanë aplikuar katër kompani, ndërsa të hënën do ta njoftojmë publikisht opinionin me raportin dhe me konstatimet në të. Me të vërtetë shpresoj që këtë herë thirrja të jetë e suksesshme dhe të kemi një furnizim të suksesshëm me autobusë. Shpresoj që përvojat nga thirrja e kaluar të jenë një mësim edhe për kompanitë, që të përgatisin dokumentacion të mirë dhe cilësor”, deklaroi Nikolloski, duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve gjatë vizitës në Komunën e Kisella Vodës.
Tenderi i rinovuar përfundoi të hënën, ndërsa ofertat po shqyrtohen nga një komision vlerësues i përbërë nga ekspertë të Ministrisë së Transportit dhe Fakultetit të Makinerisë. “Kur ta marr raportin, do ta ndaj me publikun”, tha Nikolloski.
Procedura e furnizimit u përsërit pas anulimit të tenderit të mëparshëm për 150 autobusë elektrikë dhe 75 stacione për karikim. Njëqind autobusë janë paraparë për Shkupin, ndërsa 50 të tjerët për qytete të tjera në vend.