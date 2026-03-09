Kate Middleton mahnit me elegancën e viteve ’80 dhe me diamantet historike të Mbretëreshës Elizabeth
Para rreth 1800 të ftuarve në Westminster Abbey, Princesha e Uellsit tërhoqi gjithë vëmendjen me një paraqitje elegante në ceremoninë e Ditës së Commonwealth-it
Princesha e Uellsit edhe një herë konfirmoi statusin e saj si ikonë mode. Në shërbimin solemn me rastin e Ditës së Commonwealth-it në Londër, ajo u shfaq me një paraqitje elegante të frymëzuar nga estetika e viteve ’80, të plotësuar me diamante historike që Mbretëresha Elizabeth II i kishte veshur në ditën e saj të dasmës.
Familja mbretërore britanike u mblodh të hënën në Westminster Abbey në shërbimin tradicional me rastin e Ditës së Commonwealth-it. Mes të pranishmëve, përveç Mbretit Charles dhe Mbretëreshës Camilla, ishin edhe Princi William dhe Princesha e Uellsit, Kate Middleton. Para rreth 1800 të ftuarve, Kate tërhoqi sërish vëmendjen me një zgjedhje të përkryer mode që ndërthur elegancën klasike me një rikthim të lehtë të glamurit të viteve ’80, transmeton Telegrafi.
Rikthim elegant i viteve ’80
Princesha 44-vjeçare u shfaq me një fustan-pallto ngjyrë blu të errët nga shtëpia e modës Catherine Walker. Modeli i qepur me porosi kishte supe të theksuara, të frymëzuara nga moda e viteve ’80, si dhe detaje të palosura në fund, që i jepnin gjithë paraqitjes një dinamizëm të rafinuar.
Stilin e plotësoi me aksesorë në të njëjtin ton. Ajo mbante një çantë Strathberry me reliev që imiton lëkurën e krokodilit, si dhe këpucë elegante Gianvito Rossi prej lëkure të kamoshit. Vëmendje të veçantë tërhoqi edhe kapela elegante e dizajnerit Sean Barrett, e zbukuruar me një detaj rrjete.
Nëna e Princit George, Princeshës Charlotte dhe Princit Louis i kishte flokët të stiluar në valë të lehta, ndërsa grimi ishte i freskët dhe diskret, në përputhje me stilin e saj të njohur të bukurisë.
Diamante me trashëgimi mbretërore
Detaji më i veçantë i paraqitjes ishin vathët Bahrain Pearl Drop, të cilët dikur i përkisnin Mbretëreshës së ndjerë Elizabeth II. Ky është një bizhuteri me histori të veçantë, pasi monarkja britanike i kishte veshur në ditën e saj të dasmës në vitin 1947.
Me këtë zgjedhje, Kate tregoi edhe një herë se di të kombinojë me mjeshtëri dizajnin bashkëkohor me trashëgiminë mbretërore, duke e shndërruar çdo paraqitje publike në një moment mode për të cilin flitet.
Shërbimi i këtij viti me rastin e Ditës së Commonwealth-it u mbajt nën temën “përshpejtimi i partneriteteve dhe investimeve për një Commonwealth më të begatë”. Në program morën pjesë edhe ambasadorja e Royal Commonwealth Society, Geri Halliwell-Horner, balerina Oti Mabuse dhe poetja Selina Tusitala Marsh, poetja e parë laureate e Commonwealth-it.
/Telegrafi/