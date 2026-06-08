Kandidatët më të votuar të PDK-së, pas 9% të votave të numëruara
Procesi i numërimit të votave për kandidatët për deputetë po vazhdon për të gjitha subjektet politike.
Në listën e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), nga numërimi i 9% e votave, listës i prin bartësi i saj, Bedri Hamza, i cili ka krijuar një avantazh të dukshëm ndaj kandidatëve të tjerë.
Pas Hamzës, në pozicionet e para renditen Përparim Gruda dhe Arian Tahiri, të pasuar nga figura të njohura të partisë.
Më poshtë gjeni listën e 10 kandidatëve më të votuar të Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) deri më tani: