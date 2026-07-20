Kalaq: Nevojitet një disiplinë më e madhe e brendshme dhe modernizim i procedurave administrative që gjykatat të jenë në shërbim të qytetarëve
“Nevojitet një disiplinë më e madhe e brendshme dhe modernizim i procedurave administrative, në mënyrë që gjykatat të bëhen një shërbim për qytetarët, dhe jo një vend ku drejtësia pritet me vite”, thotë avokati, Jasmin Kalaq pas raportit të Brukselit mbi sundimin e ligjit në Maqedoni.
Ai thotë se gjyqtarët dhe prokurorët kanë paga të qëndrueshme krahasuar me mesataren në vend, kështu që është mjaft e justifikuar që publiku dhe qeveria të presin shpejtësi dhe rezultate më të mëdha.
Nga ana tjetër, thekson avokati, financimi i gjyqësorit nuk duhet të jetë një instrument presioni./Telegrafi/
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