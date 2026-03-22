Kafsha prej pelushi hidhet nga stratosfera e Tokës
Një kompani britanike teknologjike hodhi një kafshë pelushi nga stratosfera e Tokës — dhe shpresojnë të thyejnë një rekord botëror.
Emy, një krijesë e butë, e verdhë dhe e gjelbër, udhëtoi 116,419 metra mbi Kingston, New York, më 4 mars nëpërmjet një balone me lartësi të madhe dhe ra butësisht përsëri në tokë pasi balona shpërtheu.
Akrobacia u orkestrua nga Raspberry Circle, një krijues aplikacionesh me seli në Mbretërinë e Bashkuar. Pelushi u ul i paprekur në një pemë në Windsor, Connecticut, tha CEO i Raspberry, Sachin Raoul.
Raoul i tha The Post se Emy iu dorëzua Agjencisë Botërore të Çertifikimit të Rekordeve për rekordin e lartësisë më të lartë që një pelush ka arritur në një balonë me lartësi të madhe, dhe se kompania po priste të dëgjonte rezultatet.
Faqja e Instagram që dokumenton aventurat e Emy ka grumbulluar më shumë se 1 milion ndjekës dhe është parë nga mbi 65 milion njerëz, sipas Instagram.
Disa vëzhgues spekuluan se Emy mund të jetë pjekur në skarë gjatë udhëtimit të saj të kthimit, por ajo nuk u dogj gjatë rihyrjes në atmosferën e Tokës për shkak të dendësisë së saj të ulët dhe shpejtësisë maksimale të ngadaltë, sipas fizikantit teorik të Harvardit, Avi Loeb, transmeton Telegrafi.
"Meteorët e kësaj madhësie digjen sepse përplasen me Tokën me një shpejtësi që është një mijë herë më e madhe, duke shpërndarë një milion herë më shumë nxehtësi ndërsa ajri i ngadalëson. Ky çlirim energjie krijon një top zjarri që i djeg ata [por] kafsha prej pelushi mund të mbijetojë udhëtimin", tha Loeb. /Telegrafi/
