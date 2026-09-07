Ka kaluar afati për aplikim për kreun e PNKOK në Maqedoni, deri tani janë konfirmuar pesë kandidat
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve për pasardhësin e kreut të Prokurorisë për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit, Islam Abazi, ka skaduar.
Aplikimet me postë do të pranohen gjithashtu sot.
Deri më tani, Këshilli i Prokurorëve Publikë ka marrë pesë kandidatura. Kandidatët për pozicionin e kreut të prokurorisë janë: prokurorët nga Prokuroria e Lartë, Jovan Cvetanoski dhe Trajce Pelivanov, prokurorja nga Prokuroria Publike e Shkupit, Lidija Raiçeviq dhe prokurorët nga Prokuroria për Ndjekjen e Krimit, Iskra Haxhi Vasilleva dhe Faton Azizi.
Abazi, mandati i të cilit përfundon më 8 nëntor, njoftoi se nuk do të kandidojë për një mandat të dytë.
Më 28 tetor, prokurorët do të votojnë në zgjedhje të drejtpërdrejta për një kreu të ri të Prokurorisë për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit./Telegrafi/